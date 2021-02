Halo Infinite: il team di Gears of War ha aiutato 343 Industries nello sviluppo

Halo Infinite è un progetto enorme e 343 Industries ha avuto bisogno di un bel supporto anche da parte di altri team, come dimostrano alcuni indizi che sembrano puntare al fatto che The Coalition, il team di Gears of War, abbia preso parte allo sviluppo del gioco per Xbox Series X|S, Xbox One e PC.

Gli indizi arrivano da alcuni profili LinkedIn di sviluppatori The Coalition, che nei propri curriculum menzionano proprio Halo Infinite, pur non avendo fatto parte di 343 Industries e come titolo sviluppato all'interno del team di Gears 5 e gli altri, dimostrando dunque una collaborazione che non era emersa in maniera ufficiale.

I tweet dell'account Timur222 sono rivelatori in questo senso: vediamo in particolare il curriculum di Adam Bodden, Environmental Artist ora impegnato in Electronic Arts, che tra i progetti portati avanti presso The Coalition ha infilato dentro anche Halo Infinite, per quanto riguarda la modellazione di alcuni elementi degli scenari e varie soluzioni tecnologiche.

L'altro curriculum è invece di Hugo Gutierrez Mares, VFX Artist, che pur facendo parte anche lui di The Coalition ha tra i progetti portati avanti anche Halo Infinite, in particolare per quanto riguarda scene d'intermezzo e campagna del gioco.

All'interno di Xbox Games Studios si sono viste spesso delle collaborazioni tra i team first party Microsoft, dunque la cosa non stupisce più di tanto, ma risulta comunque interessante notare questa condivisione di risorse tra due team in particolare evidenza all'interno della casa di Redmond come The Coalition e 343 Industries.

D'altra parte, proprio nei giorni scorsi è emerso che The Coalition potrebbe avere più team al lavoro su almeno due progetti, dunque è evidente che può impiegare i suoi sviluppatori su diversi titoli contemporaneamente all'occorrenza.