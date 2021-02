Epic Games regala crediti per Fortnite e Rocket League a chi ha acquistato casse premio

Epic Games ha deciso di regalare crediti per Fortnite e Rocket League a chiunque abbia acquistato in precedenza delle casse premio alla cieca per i due giochi, "cosa che non facciamo più sul nostro store", ha specificato la compagnia.

Il gesto di generosità non è però propriamente spontaneo: è la conseguenza di una class action portata avanti in sede legale contro Epic Games da alcuni studi legali, destinata a finire in un patteggiamento di cui la nuova offerta ufficiale è parte integrante. Di fatto, il patteggiamento non è ancora stabilito in maniera ufficiale ma intanto Epic Games ha deciso comunque di avviare l'operazione di rimborso.

Chiunque abbia acquistato una loot box alla cieca, ovvero senza conoscerne il contenuto, come si conviene allo stile più classico (e controverso) delle casse premio, potrà ricevere 1000 V-Bucks per Fortnite o 1000 crediti per Rocket League, come risarcimento.

Questo in seguito al cambio di politica di Epic, che ha eliminato la pratica delle casse premio in vendita, ma solo dopo numerose proteste da parte dell'utenza. In Fortnite, queste casse erano i Loot Llamas, in vendita fino al 2019, anche se questi ultimi erano presenti solo nella versione Save the World del gioco e non nella ben più popolare battle royale.

"Diamo 1000 V-Bucks agli account di tutti coloro che hanno acquistato gli oggetti random dei Loot Llama in Save the World prima che smettessimo di venderli. Non è necessaria alcuna azione, se avete acquistato questo oggetto troverete i V-Bucks nel vostro account", ha scritto Epic Games su Twitter attraverso l'account ufficiale di Fortnite. "Crediamo che i giocatori debbano sapere in anticipo per cosa stanno pagando. Questo è il motivo per cui oggi offriamo solo X-Ray Llamas che mostrano i contenuti prima dell'acquisto in Save the World.

Nel frattempo, Fortnite x Street Fighter 2, con Ryu e Chun-Li, è stato confermato ufficialmente con un trailer, che sancisce la nuova collaborazione in corso.