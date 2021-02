League of Legends: il MMORPG prosegue lo sviluppo, Riot Games assume per il progetto

Il MMORPG basato sull'universo di League of Legends prosegue lo sviluppo, con Riot Games che sembra intenzionata a investire particolarmente sul nuovo progetto, a giudicare anche dalla quantità di annunci di lavoro pubblicati dal team sul gioco in questione.

L'etichetta diventata una potenza internazionale grazie soprattutto al celebre MOBA ha aperto un'ampia serie di posizioni da coprire con nuovi assunti in numerosi ruoli: tra questi si rilevano richieste per gameplay engineering, game design, UX design, game art e game production, ovvero praticamente tutti gli ambiti dello sviluppo.

Riot Games ha dunque intenzione di espandere il suo già vasto organico in vista del nuovo MMORPG, che verosimilmente sarà un progetto piuttosto impegnativo, anche perché in titoli di questo tipo conta molto anche il supporto post-lancio, dunque ci sarà bisogno di una squadra ampia e capace per sostenere il peso di un gioco di ruolo online su League of Legends.

La conferma ufficiale del MMORPG di League of Legends è arrivata lo scorso dicembre da parte di Riot stessa, ma da allora non ci sono state informazioni sul gioco in questione, che verosimilmente è destinato a coprire una notevole importanza nel panorama di Riot e in generale dei videogiochi online.

Considerando già la solidità dell'universo di riferimento, buona parte del lavoro è praticamente già fatto in termini creativi, ma ci sarà da costruirci sopra una meccanica di gioco convincente e quest sempre più numerose. Nel frattempo, il CEO di Riot Games è stato denunciato per molestie sessuali.