League of Legends: un MMORPG è in arrivo, Riot lo conferma ufficialmente

Riot Games, sviluppatore di League of Legends e Valorant, sta lavorando a un MMORPG ambientato nell'universo di LoL: ora è ufficiale. A confermarlo per primo è stato Greg Street, vice presidente della divisione Intellectual Property and Entertainment di Riot, tramite Twitter, dove ha scritto che il suo "lavoro presso Riot è stato quello di aiutare a sviluppare l'universo di League of Legends."

Street ha poi aggiunto: "È il momento giusto. Il mio nuovo lavoro è di realizzare un grosso (alcuni direbbero massivo) gioco che molti di voi, e molti membri di Riot, ci hanno chiesto di creare." Quando gli è poi stato chiesto se per progetto "massivo" intendesse un MMO (la prima M sta per "massive", ovvero massivo in italiano), Street ha confermato. Polygon ha poi contattato un rappresentante di Riot Games che ha confermato che si tratta di un MMORPG dedicato a League of Legends.

Street non ha fornito informazioni specifiche riguardo al gioco, ma sappiamo che l'MMORPG sarà ambientato nel mondo di Runeterra, lo stesso universo di League of Legends e altri giochi di Riot. La biografia di Street su Twitter segnala che l'uomo supervisiona Riot Forge ed coinvolto anche con Arcade, la serie animata di LoL. Più importante però sottolineare che Street ha lavorato per Blizzard nel ruolo di lead system designer per World of Warcraft dal 2008 al 2013, quindi non è certo nuovo al mondo degli MMORPG.

Questo nuovo gioco è solo l'ultimo di una lunga serie di titoli annunciati da Riot Games. È infatti stato rilasciato il gioco digitale di carte Legends of Runeterra, l'autobattle Teamfight Tactics, lo sparattutto in prima persona Valorant e sono in lavorazione anche un gioco di combattimento e un action-RPG, entrambi legati ai personaggi di League of Legends.

Inoltre, League of Legends: Wild Rift è disponile gratuitamente per iOS e Android.