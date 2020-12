Street Fighter V: Champion Edition, Dan Hibiki arriverà a febbraio 2021

Dan Hibiki farà il proprio debutto nel roster di Street Fighter V: Champion Edition a febbraio 2021: lo ha annunciato Capcom per bocca del producer Shuhei Matsumoto.

Mostrato in azione al TGS 2020, Dan Hibiki arriverà dunque in ritardo rispetto ai piani originali per la Season 5: i motivi sono da ricercarsi nella pandemia internazionale, che ha messo in difficoltà il team.

Come certamente sanno gli appassionati di Street Fighter, Dan possiede manovre simili a quelle di Ken e Ryu, ma che in combattimento riescono a distinguersi per timing e portata, donando al personaggio diverse peculiarità.

Allo stesso modo si tratta di un combattente sbruffone e maldestro, i cui modi non possono che strappare un sorriso, specie in contrasto con la seriosità dei suoi due ex compagni di allenamento.