Trials Rising: gratis su PC grazie al giveaway di Ubisoft

Siamo quasi alla conclusione del giveaway natalizio di Ubisoft. Per il quarto giorno di regali, la società francese ci offre un nuovo gioco gratis per PC: parliamo di Trials Rising, il gioco di piattaforme dedicato alle spericolate acrobazie in motocicletta.

Questo gioco gratis PC di Ubisoft arriva dopo un Pacchetto di contenuti aggiuntivi dedicato ad Assassin's Creed e uno pacchetto di contenuti aggiuntivi dedicato a Watch Dogs Legion. Inoltre, il secondo giorno Ubisoft aveva anche regalato Starlink: Battle for Atlas. Ora, invece, è il turno di Trials Rising.

Trials Rising non è certamente il gioco più recente dell'offerta Ubisoft, ma essendo gratis non possiamo certo lamentarci. Vi ricordiamo inoltre che il gioco è disponibile unicamente in versione PC e non per console, a differenza dei pacchetti di contenuti aggiuntivi, rilasciati in tutti i formati.

Per reclamare e scaricare Trials Rising gratuitamente è necessario scaricare ed essere iscritti a Ubisoft Connect PC. Tutto quello che dovete fare è raggiungere la pagina ufficiale di Ubisoft e premere sul pulsante "PC" in basso. Vi ricordiamo che l'offerta sarà disponibile solo per alcune ore e verrà poi rimossa: non perdete quindi tempo!

Inoltre, vi ricordiamo che in questo momento è disponibile il primo gioco gratis dell'offerta natalizia dell'Epic Games Store: Cities Skylines.