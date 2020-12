Crimson Desert, due nuovi video commentati dagli sviluppatori

Crimson Desert torna a mostrarsi in video, e lo fa con un video diario con una panoramica sul gioco e una nuova versione del trailer d'esordio, commentata dagli sviluppatori. Attivate i sottotitoli su YouTube se non masticate il coreano.

Presentato ai Game Awards 2020 con un lungo trailer del gameplay, Crimson Desert viene definito da Pearl Abyss come un action adventure a base open world che combina contenuti in single player e in multiplayer.

Il gioco racconta le vicende di un gruppo di mercenari impegnati a esplorare il vasto continente di Pywel. Lungo il cammino incontreranno tanti personaggi con cui interagire, ma anche tantissime sfide da affrontare per diventare dei veri eroi.

Nel commentare il trailer d'esordio, il producer SeongWoo Lee ha detto: "Volevamo mostrare ciò che i giocatori possono fare e divertirsi con il gioco il più possibile, ma abbiamo potuto inserire nel trailer solo un terzo di ciò che abbiamo effettivamente catturato. Stiamo preparando ulteriori contenuti così che possiate vedere molto di più di Crimson Desert."

"L'obiettivo era quello di creare qualcosa di bello e sofisticato, quindi abbiamo realizzato un sistema di combattimento che potesse far spiccare Crimson Desert rispetto ad altri titoli", ha spiegato invece il lead combat designer Hyoseok Chae.

"È interessante notare come i giocatori possano coordinare gli attacchi contro i mostri atttraverso diverse combinazioni di mosse e la collaborazione con altri mercenari presenti nel gruppo. Volevamo fare qualcosa di diverso rispetto all'approccio uno-contro-uno che va per la maggiore."