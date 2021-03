Google Stadia Pro: 3 mesi in regalo comprando un Lenovo Legion o un IdeaPad1

Lenovo e Google hanno attivato una promozione che regala 3 mesi di Stadia Pro a tutti coloro che comprano un PC da gaming Lenovo Legion o un IdeaPad1. Collaborando con Stadia, Lenovo prosegue nella sua strategia a lungo termine di offrire ai gamer di tutto il mondo una maggiore scelta per quanto riguarda il modo e i luoghi dove giocano.

Stadia è il servizio di gaming di Google che consente di giocare istantaneamente con più di 130 titoli su più device - PC, smartphone e TV - senza download o aggiornamento dei titoli di gioco. I giochi possono essere acquistati individualmente o attraverso un abbonamento Stadia Pro.

I giochi gratuiti Stadia Pro.

Stadia Pro comprende un'ampia selezione di titoli con accesso gratuito, con nuovi titoli aggiunti ogni mese, disponibili rinnovando l'abbonamento a Stadia Pro. Gli abbonati Pro hanno inoltre accesso a sconti esclusivi su altri titoli disponibili per l'acquisto nello store di Stadia, compresi Immortals Fenyx Rising, Cyberpunk 2077, NBA 2K21, Assassin's Creed: Valhalla e Watch Dogs: Legion. I giochi acquistati su Stadia sono disponibili per i giocatori in modo permanente senza costi aggiuntivi o abbonamenti.

Grazie a questa collaborazione, chiunque acquisti un nuovo PC da gaming Lenovo Legion o IdeaPad1 riceverà tre mesi di accesso gratuito all'esperienza di gaming Stadia Pro. Gli utenti potranno riscattare l'offerta opzionale attraverso dall'app Lenovo Vantage, nella sezione "My Software", utilizzando una URL con uno speciale codice di attivazione. L'offerta sarà anche disponibile sulla community Legion Gaming.