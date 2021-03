Animal Crossing: New Horizons festeggia 1 anno di record su Nintendo Switch

Animal Crossing: New Horizons per Nintendo Switch è senza dubbio uno dei giochi simbolo di questi mesi di pandemia. Il simulatore di vita di Nintendo, infatti, il gioco che meglio ha accompagnato le persone chiuse in casa in questi lunghi mesi. Un gioco che sembra essere disponibile da sempre, ma che è uscito solo lo scorso anno e oggi festeggia tutti i suoi record assieme ai suoi giocatori.

Sembra ormai passato un'intera era geologica, ma Animal Crossing: New Horizons è uscito solo il 20 marzo 2020 in tutto il mondo. Da quel momento in poi ha frantumato ogni tipo di record di vendita (siamo ben oltre i 30 milioni di giochi venduti) e ha cambiato più volte il suo volto. Non solo attraverso il passare delle stagioni, ma anche grazie a tutta una serie di update che lo hanno ingrandito, migliorato e espanso.

L'ultimo, per esempio, ha aggiunto Hello Kitty, i personaggi Sanrio e molto altro, ma soprattutto preparava il gioco per il suo primo compleanno e per il ritorno delle uova di coniglio.

Per festeggiare il primo compleanno Nintendo ha pubblicato da una parte un bel disegno del gioco con ritratti tutti i suoi principali protagonisti (Fuffi, Ago, Filo, Mirco, Marco, etc...) e dall'altra ha inviato uno speciale regalo che potrete trovare all'interno della vostra casella della posta.

Festeggerete anche voi sull'isola?