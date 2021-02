Battlefield 6, Vince Zampella e DICE LA stanno lavorando al gioco?

Vince Zampella e il team che dirige, DICE LA, stanno lavorando allo sviluppo di Battlefield 6 o comunque un episodio di Battlefield, stando a quanto dichiarato dal senior design director Justin Wiebe.

Sappiamo che Zampella sta lavorando a un nuovo gioco con DICE Los Angeles e non è la prima volta che i rumor indicano si tratti di Battlefield 6, dunque le dichiarazioni di Wiebe rappresentano un'ulteriore possibile conferma.

Lo scambio, come potete vedere in calce, è avvenuto su Twitter, quando il senior design director ha chiesto ai propri follower di indovinare a quale progetto DICE LA si sta dedicando.

Dopo aver escluso Plants Vs. Zombies, Skate, Apex Legends e Star Wars Jedi: Fallen Order 2, Wiebe ha confermato che il gioco in questione è Battlefield. Il sesto capitolo? Non è dato saperlo.

Non c'è dubbio che dalla grande esperienza di Vince Zampella con il genere degli sparatutto potrà nascere un episodio di Battlefield davvero straordinario, ma per il momento le indiscrezioni finiscono qui e non sappiamo quando verranno rivelati i primi dettagli sul progetto.