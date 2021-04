Nier Replicant: i voti della stampa internazionale sono (quasi) tutti positivi

Nier Replicant sarà presto disponibile per tutti i giocatori, ma nel frattempo i fan hanno già modo di scoprirne i punti di forza e i punti deboli tramite la nostra recensione. Il gioco di Square Enix ci ha convinto, come avete potuto leggere, ma cosa ne pensa la critica internazionale?

Grazie a Metacritic possiamo vedere le recensioni della stampa e abbiamo modo di vedere che, al momento della scrittura, la versione PS4 del gioco ha ottenuto un 83 su 100. Vediamo però i voti di alcune delle testate più note:



The Gamer - 5/5

Twinfinite - 9/10

VG247 - 8/10

GameSpot - 8/10

Digital Trends - 7/10

VGC - 6/10

Nier Replicant

Su 54 recensioni già disponibili, ben 52 sono categorizzate come positive (ovvero più di 75). Non mancano però un paio di voti più "freddi". VGC, ad esempio, spiega che Nier Replicant - pur migliorando l'originale - continua a proporre i lati più frustranti dell'esperienza, a differenza di altre remaster che si impegnano a modernizzare l'opera.

Tutti sono però d'accordo che Nier Replicant propone una storia di alta qualità e una colonna sonora eccezionale. Chiunque si sia innamorato di Automata, spiega anche VG247, non dovrebbe aspettarsi lo stesso gioco, ma in ogni caso anche in Replicant c'è molto di buono. GameSpot sottolinea inoltre che si tratta di un gioco che ha valore anche da solo e anche se non si ha giocato Automata si dovrebbe dargli una chance.

