Ubisoft+ sembra sia ora disponibile su Google Stadia in Europa

Ubisoft+ pare sia disponibile ora su Google Stadia in Europa, dopo essere stato lanciato come beta su tale servizio di cloud gaming solo negli USA, dunque l'abbonamento specifico per i titoli Ubisoft dovrebbe essere accessibile e utilizzabile da tutti anche da queste parti.

A dire il vero il sito ufficiale di Google Stadia ancora riporta la comunicazione che Ubisoft+ è disponibile in beta solo negli USA, ma secondo diverse segnalazioni, come quella di DailyGoogleStadiaNews, il servizio è attivo anche in Europa, ma bisogna effettuare il login attraverso il sito Ubisoft.

Una volta effettuato il login all'account Ubisoft+ attraverso il sito ufficiale Ubisoft, andando sulla pagina dedicata all'abbonamento Ubisoft su Google Stadia dovrebbe essere possibile effettuare il collegamento. In questo modo, si sblocca l'accesso libero ai giochi del publisher francese all'interno del catalogo di Google Stadia, in base a quanto previsto dall'abbonamento.



Per quanto riguarda Ubisoft+, sembra che la compagnia stia pensando a diverse fasce di prezzo con tier differenti, in base a un sondaggio, mentre siamo ancora in attesa di eventuali notizie sulla famosa questione di Ubisoft+ su Xbox Game Pass, con Microsoft che starebbe provando a chiudere l'accordo ma le notizie ufficiali su questo fronte scarseggiano ormai da qualche mese, salvo novità in arrivo all'E3 2021.