Amazon Prime Day 2021, date ufficiali annunciate: ecco quando ci saranno gli sconti

Amazon ha annunciato le date ufficiali del Prime Day 2021, ovvero l'iniziativa di sconti generali che la piattaforma organizza ogni anno: in questo caso, l'evento si svolgerà il 21 e 22 giugno 2021.

Si tratta dunque di una conferma di quanto era trapelato in precedenza: Bloomberg aveva infatti anticipato la possibilità che l'Amazon Prime Day 2021 si svolgesse tra il 21 e 22 giugno 2021, e la compagnia ha confermato oggi attraverso il banner ufficiale presente proprio sulla homepage del portale.

Rispetto al solito, l'evento arriva con un certo anticipo, considerando che solitamente si piazzata più all'interno dell'estate, ma già da tempo si vociferava della possibilità di un anticipo per gli sconti generali di Amazon, che giungono dunque in pieno giugno e forse in un periodo anche di affluenza maggiore sul sito.

Da notare che la splash page dedicata ad Amazon Prime Day 2021 segnala anche la novità della Champions League all'interno del palinsesto di Prime Video: a partire dall'11 agosto, incluso con l'abbonamento Amazon Prime, la piattaforma di distribuzione video comprenderà anche alcune partite della Champions League 2021/2022.

"La miglior partita del mercoledì in diretta in esclusiva, dall'11 agosto, incluso con Prime", si legge nel messaggio, confermando l'arrivo di questa offerta aggiuntiva per gli abbonati.

L'Amazon Prime Day presenta una grande quantità di sconti assortiti su tutte le tipologie di prodotti in vendita su Amazon e rappresenta sempre un'occasione interessante per risparmiare una buona quantità di denaro sugli acquisti. Ovviamente questi comprendono anche videogiochi, hardware e prodotti di elettronica vari, spesso anche in corrispondenza con ulteriori offerte applicate ad Amazon Warehouse.

