Amazon Prime Day 2021: secondo Bloomberg la promozione è fissata per il 21 e 22 giugno

Secondo Bloomberg l'Amazon Prime Day 2021 si terrà nelle date del 21 e 22 giugno, a conferma delle dichiarazioni del CFO della compagnia e di quanto avevamo ipotizzato con la comparsa in anticipo della pagina dell'evento.

Anticipata per evitare la sovrapposizione con il caos delle Olimpiadi di Tokyo e degli Europei, la due giorni di shopphing dedicata agli utenti Prime dovrebbe quindi cadere di lunedì e martedì, ripetendo la formula usuale anche se in leggero anticipo. Tra l'altro visto il ripetersi del format già visto in passato, ci aspettiamo anche promozioni sui servizi e qualche sconto in anticipo, per scaldare gli animi in vista dell'evento vero e proprio.

L'indiscrezione parrebbe arrivare dai dipendenti, a quanto pari informati, e pur non essendo ufficiale include informazioni dettagliate come il rinvio della promozione in India e Canada a causa della recrudescenza della pandemia che ha interessato entrambi i paesi nelle scorse settimane.

Non si segnalano invece problemi per l'Italia, come sappiamo già avviata verso una zona bianca universale e la definitiva rimozione del coprifuoco. Ovviamente copriremo l'evento concentrando la nostra attenzione su videogiochi, hardware da gaming e tecnologia in generale.

Come anticipato l'evento è dedicato agli iscritti al servizio Prime che ha un costo di 36 euro l'anno o di 3,99 euro al mese e include consegne gratuite sui prodotti Prime, promozioni dedicate, il servizio base di Music da 2 milioni di brani e Prime Video, esclusi alcuni film che richiedono un pagamento aggiuntivo e i nuovi canali con abbonamento singolo.

