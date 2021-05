Sonic Origins: trailer svela la collection che includerà 4 giochi classici

Durante un nuovo evento dedicato a Sonic, SEGA ha annunciato tramite un trailer che nel 2022 arriverà Sonic Origins, una nuova collection di 4 giochi classici. Non sono state indicate le piattaforme di riferimento, ma è stato detto che arriverà sulle "piattaforme più recenti".

Sonic Origins includerà l'originale Sonic the Hedgehog rilasciato originariamente su Sega Genesis, oltre ai suoi seguiti Sonic 2, Sonic 3 & Knuckles e Sonic CD. Purtroppo non sono stati indicati altri dettagli. Il gioco più interessante è per certo Sonic 3, in quanto era stato ad oggi più volte escluso da altre collection classiche.

Secondo i fan (ma non abbiamo conferme ufficiali), una nuova pubblicazione di Sonic 3 & Knuckles' è stata resa più complessa dal copyright della musica. Alcune delle tracce erano state infatti composte da Michael Jackson e Brad Buxer. Jackson non era però stato contento dell'implementazione delle canzoni nel gioco. Alcune nuove versioni del gioco avevano poi incluso nuove tracce. Per ora non sappiamo se questa versione includerà le tracce originali o nuove versioni.

Vi segnaliamo inoltre che è stato annunciato (con trailer e data di uscita) anche Sonic Colors Ultimate. Inoltre, è stato svelato un teaser trailer di un nuovo gioco di Sonic per ora senza nome.