Sonic: trailer svela un nuovo gioco in arrivo nel 2022

Quest'oggi è andato in onda un evento dedicato a Sonic, il porcospino blu di SEGA. Dopo aver presentato Sonic Colors Ultimate, lo sviluppatore ha annunciato con un trailer che un nuovo gioco - senza nome - arriverà nel 2022. Sono però state indicate le piattaforme di riferimento.

Il nuovo gioco di Sonic arriverà su Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One, and Xbox Series X|S. Il teaser trailer mostra pochissimo, solo la sagoma di Sonic che corre in una foresta.

Il nuovo gioco di Sonic non ha per ora nome

Possiamo supporre che il nuovo gioco di Sonic sia 3D, considerando il trailer, ma ovviamente per ora è solo una supposizione. La data di uscita è il 2022, come detto, ma non sappiamo un periodo più preciso, potrebbe quindi mancare più di un anno e mezzo all'uscita. Nuove informazioni arriveranno più avanti.

Durante lo stesso evento è anche stato annunciato, come abbiamo detto, Sonic Colors Ultimate che sarà disponibile sia in formato fisico che in formato digitale: per il trailer, la data di uscita e tutti i dettagli su tale remaster, potete leggere la nostra notizia dedicata.