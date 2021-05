Sonic Colors Ultimate: trailer svela data di uscita e piattaforme

Quest'oggi è andato in onda l'evento di Sega dedicato a Sonic, il porcospino blu più amato al mondo. La compagnia giapponese ha presentato al mondo Sonic Colors Ultimate con un nuovo trailer che mostra varie scene di gameplay. Potete vedere il filmato qui sopra! Inoltre, è stata indicata la data di uscita e le piattaforme.

Sonic Colors Ultimate arriverà il 7 settembre 2021 su PlayStration 4, PC (via Epic Games Store), Nintendo Switch e Xbox One. Ovviamente sarà possibile giocare in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X|S. Si tratta di una versione rimasterizzata del gioco Nintendo Wii rilasciato nel 2010. Si tratta di uno dei capitoli 3D dedicati al porcospino blu più apprezzati dal pubblico di tutto il mondo.

Sonic Colors Ultimate

La versione fisica di Sonic Colors Ultimate includerà un portachiavi di Baby Sonic. Ci sarà poi anche una versione Digital Deluxe che includerà l'Accesso Anticipato, musica esclusiva, elementi cosmetici, icone giocatore esclusive e il Sonic Movie Boost (Potere di un boost esclusivo dal Sonic del film targato Paramount Pictures).

Ecco la descrizione ufficiale del gioco: "Unisciti a Sonic in questa avventura ad altissima velocità! Il malvagio dottor Eggman ha costruito un gigantesco parco divertimenti interstellare pieno di incredibili giostre e attrazioni colorate, ma lo sta alimentando con una razza aliena che ha catturato chiamata "Wisps". Usa la velocità fulminea di Sonic per liberare i Wisps e apprendere i segreti dei loro incredibili poteri mentre esplori sei mondi colorati unici, ognuno pieno di pericolosi nemici e ostacoli da superare. Sonic verrà messo alla prova in questo entusiasmante viaggio per liberare i Wisps, i cui poteri mistici possono essere sfruttati per garantire abilità speciali - e con il loro aiuto e il tuo, supererai tutti gli ostacoli di sicuro! Ora con straordinarie immagini potenziate, funzionalità aggiuntive, una nuova modalità di gioco e un gameplay migliorato: è l'esperienza Sonic Colors Ultimate."

L'arrivo di questo annuncio era stato suggerito sin dallo scorso aprile da alcuni leak, che sono ora confermati. Diteci, cosa ne pensate di Sonic Colors Ultimate? Ricordiamo infine che Sonic è il marchio più forte di SEGA nell'anno fiscale 2021, anche senza nuovi giochi.