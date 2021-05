The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, un trailer presenta il gioco

Supermassive Games ha presentato con un lungo streaming la sua nuova avventura horror: The Dark Pictures Anthology: House of Ashes, rilasciando anche un nuovo trailer che ce lo mostra in azione. Guardandolo è difficile non notare la particolare ambientazione, molto diversa da quella tipica dei titoli del genere. Se vogliamo ci si avvicina un po' Amnesia: Rebirth, anche se la storia è completamente diverte.

Per avere più informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima di The Dark Pictures Anthology: House of Ashes di fresca pubblicazione, in cui Alessandra Borgonovo ha scritto:

Il nostro primo impatto con House of Ashes è stato molto interessante, ricco di quel potenziale che non siamo riusciti a trovare nei capitoli precedenti: un po' per il ritorno all'horror "classico", dove la minaccia non è nella nostra testa ma è concreta e tangibile, ma soprattutto molto grazie alla gestione libera della telecamera. Non sappiamo fin dove Supermassive vorrà spingersi questa volta, c'è da dire che ispirazioni come Alien, Predator, The Descent e persino Lovecraft con il suo Alle Montagne della Follia promettono bene per quello che sembra essere un deciso passo avanti nell'antologia. Non resta che aspettare e verificare di persona la sua efficacia.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che The Dark Pictures Anthology: House of Ashes è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5.