Sonic è il marchio più forte di SEGA nell'anno fiscale 2021, anche senza nuovi giochi

SEGA potrebbe non avere la stessa influenza sul mercato videoludico che aveva quando produceva console, ma non per questo la società giapponese è in cattive acque, tutt'altro. Tramite un report finanziario della compagnia, abbiamo modo di vedere le vendite dei giochi per l'anno fiscale 2021: sorprendentemente, Sonic è in testa a tutti, anche senza aver rilasciato nuovi giochi.

Come potete vedere voi stessi nel tweet qui sotto, opere legate al franchise di Sonic the Hedgehog hanno accumulato un totale di 4.4 milioni di unità vendute nell'anno fiscale 2021. Tale valore è stato raggiunto grazie a opere come Mario & Sonic ai giochi Olimpici di Tokyo 2020 (rilasciato nel novembre 2019), Team Sonic Racing (maggio 2019), Sonic Mania (agosto 2017) e Sonic Generation (dicembre 2011).

Nello stesso periodo di tempo, la saga di Total War ha raggiunto 4 milioni di unità vendute, seguita da Football Manager (3.8 milioni) e Persona (3 milioni). Vengono poi citati altri giochi di rilievo, senza però indicare in modo preciso le effettive vendite. Interessante che si parli anche di Alien Isolation, rilasciato nel 2014: il gioco sta ancora vendendo in modo regolare?

Il successo di Sonic è quindi stato possibile anche senza il rilascio di nuovi capitoli nell'arco del 2020. Sarebbe comunque interessante capire quanto abbia venduto Mario & Sonic e quanto abbiano venduto Sonic Mania e Sonic Generation. Se la maggior parte delle vendite fossero del party game, per SEGA potrebbero esserci pochi motivi per affrettarsi nella realizzazione di un nuovo gioco "classico" dedicato a Sonic.

Sappiamo però che SEGA ha in cantiere un progetto "Super Game", ma anche reboot e remaster.