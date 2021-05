DualSense di PS5: Bend Studio, autore di Days Gone, elogia il controller

In occasione del lancio di Days Gone in versione PC, Wccftech ha avuto occasione di intervistare il Lead Gameplay Designer Ron Allen e il Senior UI Programmer Zachary Lewis di SIE Bend Studio. La testata ha chiesto ai due sviluppatori quale fosse la caratteristica di PS5 che più li coinvolgeva e interessava: la risposta è stata il DualSense, il controller di PlayStation 5.

Zachary Lewis, precisamente, ha affermato: "La tattilità e il feedback aptico del controller DualSense è qualcosa al quale sono molto interessato e che vorrei utilizzare. Abbiamo visto alcuni giochi PS5 iniziare a utilizzarlo. Dovete però sapere che secondo me c'è ancora molto che si possa fare, ci vorrà solo del tempo per capire in che modo integrarlo in un gioco per fare in modo che sembri più reale all'interno delle mani dei giocatori. È qualcosa che mi incuriosisce molto riguardo a PlayStation 5."

Agli sviluppatori di SIE Bend Studios piace il DualSense

Ron Allen, invece, ha affermato: "Sono d'accordo con Zack al 100%. Per esempio, parliamo di Returnal di Housemarque, un gioco PS5 che Sony ha rilasciato non molto tempo fa. Potete percepire la pioggia sul controller mentre giocate e mi ha anche stupito il modo in cui hanno diviso i trigger adattivi per attivare diverse modalità di fuoco. Il DualSense è in particolar modo ciò che mi eccita di più, specialmente dopo aver giocato Astro's Playroom. È incredibile e non vedo l'ora di vedere tutto ciò che sarà realizzato in futuro."

Il DualSense di PS5 è quindi la caratteristica preferite dei due sviluppatori di Bend Studio. Speriamo che il team abbia in serbo un nuovo gioco per PS5. Nel frattempo, possiamo giocare Days Gone su PC: ecco la nostra recensione.