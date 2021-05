Devolver Digital sarà quotata per la fine del 2021 per $1.4 miliardi, per un report

Secondo un nuovo report di Telegraph, Devolver Digital sarà quotata in borsa per un valore di 1.4 miliardi di dollari. Il tutto dovrebbe avvenire entro la fine del 2021. Attualmente Devolver Digital avrebbe dato il compito ai banchieri di Zeus Capital per la creazione di un possibile accordo che potrebbe aiutarla ad entrare nel London Stock Exchange.

Devolver Digital è un editore di giochi indie, noto tra il pubblico per il proprio stile sopra le righe (come dimostrato più volte durante i vari E3). È stata fondata nel 2009 e ha iniziato pubblicando i remake di Serious Sam e alcuni spin-off. Negli anni ha ottenuto successo con giochi come Hotline Miami, Shadow Warrior, Enter the Gungeon, Ruiner, Gris e Katana Zero. Uno degli ultimi più grandi successi è Loop Hero che è stato in grado di vendere 500.000 copie nella prima settimana.

Loop Hero è uno dei recenti successi di Devolver Digital

La quotazione in borsa di Devolver Digital potrebbe essere stata condizionata anche dal successo di Fall Guys Ultimate Knockout, secondo quanto segnalato. Il gioco di Mediatonic venne messo in vendita su PC ad agosto 2020 (e ricevette una grande spinta pubblicitaria grazie alla versione PS Plus) e riusci a vendere 8.2 milioni di copie computer entro la fine del mese.

Devolver Digital non ha per ora commentato il report di Telegraph. Vi ricordiamo infine che la compagnia ha annunciato il suo evento E3 2021, con data per lo show.