Devolver Digital annuncia il suo evento E3 2021, con data per lo show

Lo show di Devolver Digital è, ormai da anni, uno dei momenti più interessanti e divertenti delle fiere estive e accogliamo dunque con piacere l'annuncio del ritorno della presentazione speciale del publisher anche per l'E3 2021: si terrà il 12 giugno 2021.

O meglio, questa è "probabilmente" la data in cui avverrà, considerando che il tweet di Devolver non mette proprio le cose in sicurezza, ma si tratta presumiamo del solito stile ironico della compagnia, che aggiunge al perentorio "I piani per l'E3 sono stati fissati" un "probabilmente il 12 giugno", tanto per far capire come l'organizzazione sia quella che è, in questo periodo di incertezze.



In ogni caso, possiamo intanto essere sicuri che i giorni dell'E3 2021, che saranno dal 12 al 15 giugno, conterranno anche il fantastico show da parte di Devolver Digital, con varie presentazioni di nuovi giochi e follie assortite.

Al di là dei titoli annunciati, infatti, la presentazione di Devolver Digital è da seguire anche solo per il modo in cui si svolge: si tratta di una sorta di parodia delle tipiche conferenze videoludiche portata allo stremo. Di recente, la sua narrazione si è arricchita ulteriormente andando a creare una vera e propria storia tra i vari appuntamenti, una sorta di meta-show di cui attendiamo di vedere il seguito.

Nina Stuthers, interpretata da Mahria Zook, in un "normale" momento dello show di Devolver Digital

Ovviamente speriamo che torni anche la mitica CEO Nina Struthers, interpretata da Mahria Zook, con le sue incredibili performance. Dal punto di vista dei giochi, è probabile la presenza di titoli come Shadow Warrior 3, Weird West e Death's Door, oltre a probabili novità assolute.