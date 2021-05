Battlefield 6 anche su PS4 e Xbox One, periodo d'uscita e reveal confermati

Durante l'ultimo report finanziario, EA, per bocca del suo COO e CFO Blake Jorgensen, ha parlato di Battlefield 6. Jorgensen ha detto che il gioco uscirà anche su PS4 e Xbox One (ma su PS5, Xbox Series X e PC sarà "speciale" e ha confermato il periodo d'uscita e quando sarà fatto il reveal. Battlefiled 6 è previsto per il Q3 del 2021, ovvero tra il 1 ottobre e il 31 dicembre 2021, mentre sarà svelato "il mese prossimo", molto probabilmente durante l'EA Play Live 21, di cui è stata annunciata la data nelle ore scorse.

Queste informazioni confermano quello che era stato detto nelle settimane precedenti. Battlefield VI, infatti, è sempre stato previsto per le "vacanze invernali 2021", che più o meno corrispondono agli ultimi mesi dell'anno. Inoltre l'account ufficiale Twitter aveva anticipato che i primi dettagli sarebbero stati fatti vedere a giugno.

La novità è la conferma dell'arrivo del gioco su Xbox One e PlayStation 4. Finora, infatti, si parlava di un gioco costruito sulla "next-gen", una frase che lasciava intendere che le vecchie console sarebbero state tagliate fuori. In realtà BF6 sarà solo "speciale" su PS5 e XSX, oltre che ovviamente su PC.

Il gioco sfoggerà momenti possibili "solo in Battlefiled" con fisica, distruzione e mezzi di trasporto. "Il gioco sarà tutto quello che i fan amano di Battlefield: una scala epica, combattimento totale, momenti inaspettati e distruzione che cambia il gameplay, il tutto portato al livello successivo grazie al potere delle nuove console e del PC," ha detto Andrew Wilson, il CEO di Electronic Arts.

Battlefield VI è sviluppato da DICE con l'aiuto di Criterion, DICE LA e EA Gothenburg.