EA Play Live 21: annunciata la data dell'evento di presentazione estivo post-E3 2021

EA Play Live 21 è stato annunciato in via ufficiale dalla compagnia, che anche quest'anno salterà l'E3 per focalizzarsi su un evento interamente dedicato alle proprie produzioni, fissato per il 22 luglio 2021.

Si tratta, anche in questo caso, di un evento completamente digitale: una presentazione in streaming incentrata su tutte le novità in arrivo da parte di Electronic Arts. L'iniziativa è stata avviata già da qualche anno da parte del publisher, che come altri pari ha deciso di ritagliarsi un proprio spazio in modo da non dover condividere il palcoscenico con nessuno e poter gestire al meglio le presentazioni delle proprie produzioni.

Non ci sono ancora informazioni su quali giochi potrebbero essere presentati nel corso dell'EA Play Live 21, ma possiamo aspettarci novità sui titoli classici oltre a sorprese varie. Considerando che Battlefield 6 dovrebbe essere presentato proprio in questi giorni, lo sparatutto in questione potrebbe essere presente con qualche altro materiale di approfondimento, oltre forse a FIFA 22 e gli altri sportivi, novità su Apex Legends e altro.

La speranza è che in tale occasione emergano informazioni o video di presentazione anche per il nuovo Dragon Age di cui siamo ancora in attesa di dettagli più precisi, così come del nuovo Mass Effect, oltre a sorprese di cui non sappiamo ancora nulla.

Nel frattempo, abbiamo saputo che l'E3 2021 si terrà dal 12 al 15 giugno 2021 e a questo aderiranno numerose compagnie tra cui anche Nintendo e Xbox ma non Sony, che anche quest'anno ha deciso di saltare la storica fiera estiva probabilmente per seguire un proprio programma di presentazioni dedicate con i suoi State of Play.