Master of Magic, Broken Arrow, Scramble: Battle of Britain e Stargate: Timekeepers annunciati oggi

Durante l'Home of Wargamers Live 2021, Slitherine ha annunciato quattro nuovi giochi che arriveranno su Pc nei prossimi mesi. Questi sono Master of Magic, Broken Arrow, Scramble: Battle of Britain e Stargate: Timekeepers.

Il gioco, sviluppato da MuHa Games, entrerà in beta testing alla fine dell'anno, per poi essere pronto per la pubblicazione nel 2022. A questo indirizzo è possibile trovare la pagina Steam del gioco.

Master of Magic è il rifacimento del classico del 1994. Si tratta di un reboot che punta a mantenere inalterate le meccaniche originali, ma anche il quantitativo di contenuti, modernizzando il tutto per il pubblico del 2021.

Scramble: Battle of Britain

Scramble: Battle of Britain è un gioco a turni simultaneo di caccia. Il campo di battaglia è formato da cieli in 3D, dove i giocatori dovranno aver a che fare con della fisica in tempo reale per poter avere la meglio degli avversari.

Il gioco sfoggerà metterà i scena le battaglie aeree che la RAF e la Luftwaffe hanno combattuto nei cieli sopra la Manica durante la Seconda Guerra Mondiale. Scramble: Battle of Britain arriverà su PC e consentirà persino di costruire i propri scenari per creare nuove missioni in singolo giocatore o intente battaglie multiplayer.

A questo indirizzo potrete trovare la pagina Steam del gioco.