PS5 batte PS4 in Giappone, sorpasso nelle vendite a 25 settimane dal lancio

PS5 ha superato PS4 in Giappone: nonostante un debutto non straordinario, la console next-gen Sony ha totalizzato vendite superiori rispetto all'ex ammiraglia nello stesso periodo di tempo.

Certo, negli ultimi tempi Nintendo Switch vende anche il quadruplo di PS5 in patria, ma la gara interna che la piattaforma Sony sta conducendo ha avuto finora un esito sorprendentemente positivo, come rivelano i dati di Famitsu.

Considerando infatti le prime venticinque settimane di PlayStation 5 e PlayStation 4 nel mercato nipponico, è possibile notare che la prima ha venduto in totale circa 689.000 unità, mentre la seconda ne ha vendute circa 648.000.

Parliamo insomma di una differenza pari più o meno a 40.000 unità: un risultato da non sottovalutare, alla luce dei vari fattori che lo stanno inevitabilmente influenzando, su tutti la scarsa disponibilità di PS5 che si protrarrà fino al 2022.

Non sappiamo ovviamente cosa sarebbe successo in una situazione distributiva normale, senza i ben noti problemi di reperibilità dei semiconduttori, ma sta di fatto che PS5 ha cominciato a ingranare anche in Giappone.

E in futuro la situazione non potrà che migliorare, con il lancio di titoli come Ratchet & Clank: Rift Apart, Horizon Forbidden West, Ghostwire: Tokyo e Lost Judgment.