Nintendo Switch vende il quadruplo di PS5 in Giappone, ecco la classifica

Nintendo Switch ha venduto quasi il quadruplo di PS5 in Giappone durante la scorsa settimana: sommando il modello standard e quello Lite, abbiamo un totale di 89.927 unità contro le 22.549 di PlayStation 5 standard e Digital Edition.

Secondo un analista Nintendo Switch ha spazzato via PS4 e PS5 in Giappone, e le classifiche settimanali non fanno che confermare questo trend, sebbene al momento i numeri siano influenzati dalla scarsa disponibilità della nuova console Sony.

Il dominio Nintendo è invece chiarissimo nella classifica software, visto che l'intera top 10 è costituita da giochi per Switch: torna in testa Super Mario 3D World + Bowser's Fury, seguito da Story of Seasons: Pioneers of Olive Town e dal fenomeno Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban!.

Classifica software giapponese, settimana dall'1 al 7 marzo 2021