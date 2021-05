Xbox Series X disponibile su Microsoft Store adesso, affrettatevi!

Xbox Series X è tornata disponibile sul Microsoft Store anche in Italia, proprio in questi minuti, ma bisogna fare in fretta prima che le scorte si esauriscano come abbiamo visto succedere spesso e volentieri in questi primi mesi di next gen.

Xbox Series X dovrebbe dunque essere disponibile per l'acquisto proprio ora, segnalata a partire dalle ore 19:00 di martedì 11 maggio 2021 (ma comparsa solo in questi minuti), sullo store ufficiale di Microsoft a questo indirizzo o direttamente su questa pagina. Non sappiamo l'entità di questo restock, dunque non sappiamo per quanto tempo rimarrà in vendita, ma il consiglio è semplicemente di procedere all'acquisto se si è interessati, perché queste console next gen, come abbiamo visto anche per PS5, sono veramente diventate merce rara.

Xbox Series X è una console particolarmente potente ma anche alquanto introvabile sul mercato

In questo caso abbiamo a che fare con la console maggiore di Microsoft, ovvero Xbox Series X, la più potente all'interno dell'offerta attuale della casa di Redmond, venduta al prezzo standard di 499 euro direttamente dallo store ufficiale, con consegna prevista nelle 24 ore successive all'acquisto.

Proprio di recente abbiamo fatto un bilancio sui primi 6 mesi di Xbox Series X, rilevando come si tratti di una console veramente impressionante dal punto di vista della potenza, della stabilità e della progettazione, una vera e propria centrale da gioco nella quale poter fruire al meglio di ben quattro generazioni di titoli Xbox e, in attesa di uscite di rilievo propriamente dedicate alla next gen, sostenuta da un servizio ottimo come Xbox Game Pass.

Oggi è stato peraltro messo a disposizione l'update di maggio per il software di sistema della console, che migliora il Quick Resume e aggiunge altre caratteristiche interessanti.