Xbox, aggiornamento di maggio 2021: Quick Resume migliorato, tutte le novità

L'aggiornamento di maggio 2021 è disponibile per le console Xbox: oltre a migliorare il Quick Resume, l'update introduce anche una serie di nuove funzionalità. Il peso del download è pari a circa 568 MB.

Dopo le novità di Xbox Game Pass, a maggio 2021 arrivano sulla piattaforma Microsoft feature come il passthrough per l'audio delle applicazioni multimediali e il nuovo controllo parentale più semplice e immediato per i titoli a base multiplayer.

Il Quick Resume, ovverosia la tecnologia chee consente di mettere in pausa e riprendere istantaneamente un gioco, è diventato ancora più veloce ed è ora più facile capire quali prodotti lo supportano.

Xbox, la dashboard e il Quick Resume.

Xbox Game Pass permette di accedere rapidamente ai trailer in evidenza per i giochi che fanno parte del catalogo, mentre sono state aggiunte alcune opzioni per la personalizzazione visiva della schermata Home con lo sfondo dinamico Motes.

Per quanto riguarda invece il controllo parentale a cui abbiamo accennato in precedenza, è possibile impostarlo anche dall'app Xbox per iOS e Android al fine di approvare i titoli multiplayer con cui possono cimentarsi i vostri figli.