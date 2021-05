Xbox Game Pass, maggio 2021: la prima mandata di giochi gratis per gli abbonati

Ci avviciniamo a grandi passi all'E3 2021 e attendiamo di conoscere le grandi novità in arrivo per il prossimo periodo videoludico, ma intanto proseguono le buone tradizioni con una prima mandata di giochi gratis per gli abbonati distribuiti all'interno del catalogo di Xbox Game Pass a maggio 2021. Si registra a questo giro un buon assortimento di esperienze variegate, coprendo numerosi generi diversi su tutte le piattaforme previste dal servizio, ovvero PC, console Xbox e piattaforme mobile con xCloud, ricordando che intanto è partita la fase di beta test dedicata al cloud gaming su PC via browser e su iOS, in attesa di sviluppi sul rilascio in forma ufficiale. Xbox Game Pass maggio 2021, ecco i giochi della prima mandata di aggiornamenti al catalogo 9 giochi in arrivo o già inseriti nel catalogo è il bottino di queste prime due settimane di maggio, ricordando come sempre che si tratta solo della prima infornata di titoli, a cui seguirà almeno una seconda e forse, a seconda dei casi, anche una terza verso la fine del mese. Nel frattempo, emergono informazioni interessanti sui retroscena dell'industria videoludica dal clamoroso processo tra Epic Games e Apple, tra le quali troviamo anche riferimenti proprio a Xbox Game Pass, con l'intenzione palesata da Microsoft di portarlo anche sulle console concorrenti. Non è un'idea assurda e lo stesso Phil Spencer non è mai sembrato propriamente contrario alla cosa, ma dalle carte processuali emerge un'intenzione più chiara, che comunque al momento non si è concretizzata. Si tratterebbe, tuttavia, di una manovra veramente epocale, considerando che si porterebbe dietro tutta la produzione interna degli Xbox Games Studios, se non altro fa pensare a prospettive veramente particolari.

Dragon Quest Builders 2 - Xbox e PC, 4 maggio Il debutto direttamente all'interno di Xbox Game Pass a questo giro è toccato a Dragon Quest Builders 2, che arriva per la prima volta su Xbox lanciato subito nel catalogo del servizio su abbonamento. Già uscito da tempo su altre piattaforme, si tratta di un ottimo gioco ibrido che propone meccaniche survival con crafting ed elementi da action RPG, di fatto mettendo insieme qualcosa di Minecraft e qualcosa di Dragon Quest, inserendo il tutto in una particolare reinterpretazione cubettosa del celebre universo fantasy e fiabesco creato da Akira Toriyama con Square Enix. Se non l'avete giocato in precedenza, il download è altamente consigliato un po' a tutti perché la sua struttura composita propone esperienze di gioco alquanto variegate e interessanti, oltre ad avere quella caratterizzazione tipica da Toriyama che è difficile non apprezzare, inoltre rappresenta un notevole passo avanti rispetto al primo capitolo in termini di complessità e ampiezza del gioco e della storia.

FIFA 21 - Xbox e PC (EA Play), 6 maggio C'è ben poco da dire su FIFA 21, trattandosi di uno dei giochi più famosi e venduti in tutto il mondo e rappresentando probabilmente l'introduzione di maggior rilievo per questa prima parte di maggio 2021. L'aggiunta arriva attraverso EA Play, dunque è dedicata agli utenti Xbox Game Pass Ultimate, e dimostra ancora una volta come questa offerta onnicomprensiva possa essere decisamente conveniente. Si tratta chiaramente di un gioco dedicato a chi apprezza almeno parzialmente il calcio, vista anche la sua insistenza sulle licenze ufficiali, ma siamo in Italia e un'aggiunta del genere possiamo considerarla comunque gradita in linea di massima. Da notare anche come, al momento, nel catalogo di Xbox Game Pass si trovino contemporaneamente FIFA 21 e eFootball PES 2021, di fatto raccogliendo in un'unica soluzione tutta l'offerta calcistica disponibile sul mercato e consentendo così di non dover nemmeno scegliere quale titolo acquistare o escludere. Di per sé, si tratta di un'altra evoluzione sulla rodata base di EA Sports, dunque sapete cosa aspettarvi.

Outlast 2 - Xbox, PC e Cloud, 6 maggio Il primo Outlast ha rappresentato un passo importante un po' per tutto il panorama dei videogiochi horror, sintetizzando al meglio alcune tendenze che si stavano affermando nel genere e portando tutto su toni ancora più terrificanti. Outlast 2 riprende le caratteristiche di base del capostipite ma espande un po' il mondo di gioco e ne amplia il respiro con una produzione più sostanziosa. Rimane la rodata struttura da survival horror estremo con visuale in prima persona ma cambia in maniera sostanziale l'ambientazione e l'atmosfera generale, spostandosi in questo caso in un'inquietante villaggio sperso nell'Arizona abitato da una setta di squilibrati dediti a un culto inquietante. La scelta di un'ambientazione del genere si è rivelata piuttosto originale e dà origine a una serie di situazioni ancora più paurose si quanto avevamo visto nel capitolo precedente, avendo a che fare con una forza soverchiante e, in questo caso, anche con diverse scene all'aperto, con maggiore possibilità di spostamento e soluzioni di gioco.

Steep - Xbox e Cloud, 6 maggio Sviluppato da Ubisoft Annecy, Steep è un interessante esperimento a tema sportivo, tutto incentrato su discipline invernali messe in scena in maniera piuttosto estrema. Raccogliendo il testimone di serie come SSX, Amped o 1080, ma introducendo anche un'ambientazione ancora più ampia ed esplorabile liberamente, Steep va a coprire la nicchia dei giochi di snowboard e sci che, in un modo o nell'altro, è rimasta vuota per anni, nonostante rappresentasse un sotto-genere particolarmente in voga fino a un po' di tempo fa. Si tratta di un titolo focalizzato particolarmente sulle sfide online e sul senso di community dato dalla possibilità di prendere parte a sessioni piuttosto popolose, incentrandosi su delle interpretazioni alquanto estreme degli sport invernali. Oltre allo snowoboard e allo sci, possiamo dedicarci ai voli con tuta alare, al parapendio, al base jumping, allo slittino, al rocket wing e allo speed riding, per fare degli esempi, mettendo così in scena una notevole varietà di situazioni e discipline più o meno sportive.

Final Fantasy X/X-2 HD Remaster - Xbox e PC, 13 maggio Spostiamoci più verso la metà del mese con l'arrivo di Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, proseguendo dunque nell'impegno preso da Square Enix e Microsoft di proporre tutti i capitoli storici della serie su Xbox Game Pass. In questo caso abbiamo a che fare con il decimo capitolo e relativo seguito: considerato da sempre una sorta di simbolo per PlayStation 2, rimasto a lungo esclusiva di tale console, Final Fantasy X arriva finalmente anche su Xbox con i contenuti originali ma interamente rimasterizzato. Sono in molti a conservare un bel ricordo di questo capitolo, e giocandolo scoprirete probabilmente il perché, tra la storia di ampio respiro e qualche personaggio memorabile. Un po' più particolare è Final Fantasy X-2, che presentò all'epoca lo strano caso di un seguito diretto di un capitolo specifico, al di fuori della serie regolare e come una sorta di sequel/spin-off, indispensabile tuttavia per capire pienamente la storia. Tra uno e l'altro, si prospettano almeno un centinaio di ore di gioco, dunque tenetevi liberi.

Just Cause 4: Reloaded - Xbox, PC e Cloud, 13 maggio Per chi ha voglia di un po' di distruzione libera in un ambiente vasto e variegato, Just Cause 4: Reloaded può rappresentare una scelta molto azzeccata. L'edizione Reloaded ripropone il medesimo gioco con qualche aggiunta e DLC compresi, ma la base resta sostanzialmente la stessa, ovvero dedicarsi alla distruzione assortita in un'ampia mappa sandbox. L'agente speciale Rico Rodriguez in questo caso ha a che fare con il regime dittatoriale di Oscar Espinosa, instaurato sulla paradisiaca isola di Solis, dove prende vita il Progetto Illapa. Quest'ultimo è un sistema che consente di controllare gli eventi meteorologici e scatenare tempeste anche molto violente. Ovviamente, tutto questo rientra in qualche modo nel gioco, rendendo l'azione di Rico ancora più spettacolare tra armi, veicoli, rampino e condizioni meteorologiche veramente estreme. Per il resto, permangono i soliti ingredienti storici della serie: una mappa ampia e liberamente esplorabile, armi distruttive, grande libertà di spostamento, veicoli e tanto altro.

Psychonauts - Xbox, PC e Cloud, 13 maggio Psychonauts è un'esperienza davvero molto particolare e da non perdere Mentre restiamo in attesa del seguito, che potrebbe essere ormai in dirittura d'arrivo, conviene recuperare il capostipite, perché si tratta di uno dei migiori action platform con elementi adventure che si siano visti sul mercato videoludico da molti anni. Uscito originariamente nel 2005, Psychonauts ha raccolto col tempo un gran numero di appassionati che l'hanno trasformato in un vero e proprio cult. Nel caso non l'aveste mai giocato, questa introduzione nel catalogo Xbox Game Pass può riempire questa grave lacuna, consentendo dunque di prendere parte ad un'esperienza veramente particolare, strana e umoristica. Non c'è nulla di banale in Psychonauts, nonostante una struttura che inizialmente può sembrare trita: ci vuole poco ad essere affascinati e risucchiati all'interno dello strano mondo del gioco e quest'ultimo riesce a sostenere perfettamente il test del tempo anche grazie al suo stile grafico e la sua atmosfera davvero caratterizzanti. Consigliamo comunque a tutti il download di questa versione su Xbox Game Pass, anche per preparasi al prossimo arrivo di Psychonauts 2.

Red Dead Online - Cloud e Xbox, 13 maggio Dopo Red Dead Redemption 2, anche Red Dead Online arriva nel catalogo di Xbox Game Pass, in questo caso in versione standalone e dunque senza la parte della storia in single player. È dunque un'introduzione che fa meno rumore, ma risulta comunque molto interessante: Rockstar Games ha dimostrato, in questi anni, di essere in grado di costruire piattaforme multiplayer di grande successo, partendo da GTA Online e proseguendo appunto con questo titolo, assicurando sempre un notevole apporto di contenuti ed eventi a supporto, in maniera da mantenere i mondi di gioco sempre molto vivi e popolati. Red Dead Online consente vivere la vita del selvaggio west prendendo parte a diverse attività multiplayer come caccia, attività illegali, ricerca di taglie e tanto altro, con novità ed eventi speciali che arrivano a cadenza settimanale. Tocca dunque a voi scegliere quale strada intraprendere nella frontiera americana, se seguire la via della legge o meno, esplorando la vasta ambientazione e prendendo parte a numerose missioni.