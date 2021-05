Legend of Keepers, la recensione: un mix riuscito di idee

Ci piace quando i giochi sperimentano, quando i ruoli si invertono, quando cambiano i punti di vista. Tanto che, se guardiamo al mercato attuale, non possiamo che ritenerci insoddisfatti per quanto poco i nostri amici mostri vengano rispettati e le loro idee divulgate. Chi siamo noi, in fondo, per ergerci sempre contro le loro fortezze, per massacrarli impunemente e per sottrarre loro i tesori accumulati con tanta fatica nei secoli? Qualcosa del genere lo aveva provato a fare Dungeon Keeper diversi anni or sono, ma nel più di recente pochi altri titoli ci consentito di calarci nei panni dei cattivi, magari aggiungendo quel pizzico di humor, essenziale tanto quanto il formaggio sulla pasta al tonno. Da come avrete potuto capire, insomma Legend of Keepers è una nuova produzione che vuole fare tutto tranne che prendersi sul serio in maniera eccessiva, nascondendo però, dietro a linee di dialogo simpatiche e dungeon estremamente colorati, alcune meccaniche di gioco interessanti e anche abbastanza profonde. Un titolo sicuramente da andare a scoprire con la nostra recensione di Legend of Keepers .

Dalla parte dei cattivi

In Legend of Keepers non interpreteremo il classico eroe.

Come è stato per Monster Train lo scorso anno, anche Legend of Keepers parte da una base roguelike, ribaltando i ruoli e chiedendo al giocatori di mettere da parte le intenzioni eroiche per cercare invece di difendere i propri possedimenti dagli attacchi, costanti, proprio di quei personaggi che siamo soliti impersonare. In Legend of Keepers infatti, maghi, barbari cavalieri e avventurieri di ogni sorta tenteranno costantemente di assaltare le segrete delle vostre fortezze e voi dovrete imparare con il tempo a gestire una vera e propria gilda di mostri, cercando di sbaragliare le sortite e, al contempo, gestire gli introiti regolari che l'uccisione degli invasori comportano.

Sarete quindi un sovrano giusto ma determinato, pronto a sacrificare le pedine per evitare che i benintenzionati arrivino al malloppo ma altresì interessati a fare in modo che i vostri sudditi, o dipendenti a seconda di come vogliate vedere la cosa, non mettano la loro vita eccessivamente in pericolo, visto che una loro eventuale dipartita potrebbe avere effetto sul morale di tutto l'esercito.

Parliamo di un Darkest Dungeon alla rovescia, dove squadre di tre creature devono essere schierate nelle varie stanze del dungeon, alternandole a trappole e miniboss. Il tutto, ovviamente, tenendo bene a mente il posizionamento dei vari caster, tank e assassini, nella speranza che gli invasori arrivino al guardiano finale malconci e, possibilmente, afflitti da status negativi.

Invece di una campagna lineare, Legend of Keepers vi permetterà di scegliere proprio quale di questi boss di fine livello impersonare, cambiando così sudditi a disposizione ma anche nemici e ambientazioni, per una varietà più che discreta nell'ottica di un titolo indipendente.