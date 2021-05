Conviene comprare i videogiochi al day one?

Siamo all'alba di una nuova generazione di console dove le carte messe in tavola dai due principali concorrenti Microsoft e Sony si stanno svelando con un ritmo frenato dalla pandemia in corso. Tra le varie strategie intraprese dalle due aziende c'è chiaramente un forte dibattito sul prezzo dei videogiochi. Da una parte abbiamo l'ecosistema Xbox, il quale comprende anche il mercato PC, che punta tutto sul servizio in abbonamento Game Pass. Dall'altra Playstation continua a riproporre la stessa formula dei singoli giochi venduti a prezzo pieno, ai quali è stato aggiunto un ulteriore costo di dieci euro. Oggi però non siamo qui per discutere delle due direzioni intraprese da Sony e Microsoft, ma vogliamo riunire i sostenitori Xbox, Playstation e perché no anche quelli di Nintendo, per valutare l'acquisto dei videogiochi al lancio. In particolare vogliamo provare a capire se vale ancora la pena di comprare i giochi al day one, oppure conviene aspettare qualche mese in più?

Il mercato attuale Come menzionato nell'introduzione, Microsoft ha già parzialmente risolto la questione, aggiungendo in maniera completamente gratuita ogni sua esclusiva al lancio nel Game Pass. Questo però non esclude i giocatori Xbox dall'argomento trattato in questo articolo, perché anche un possessore delle piattaforme Microsoft volendo acquistare un titolo di terze parti come Call Of Duty, Assassin's Creed o Red Dead Redemption, è costretto a pagarlo al prezzo pieno al lancio. Questo è dunque un argomento piuttosto generico, che può essere discusso un po' con tutti i videogiocatori, non solo delle macchine da gioco "tradizionali", ma anche dei più innovativi servizi di gaming nel cloud. Sicuramente tra di voi ci sarà qualcuno che ha acquistato Cybperunk 2077 al lancio per esempio su Stadia, pagandolo al prezzo pieno esattamente come sulle altre piattaforme. Stiamo vivendo inoltre, pandemia a parte, un periodo piuttosto ricco di nuove uscite videoludiche ed il giocatore medio spesso fatica a tenere il passo delle numerose perle da giocare assolutamente. In molti si lamentano di avere un così detto "backlog" di videogiochi da recuperare, che nonostante siano magari vecchi di qualche anno, risultano ancora pienamente godibili. Ma quindi nel 2021 conviene davvero comprare un videogioco al day one su qualsiasi piattaforma da gioco esistente?

Il vantaggio dell’essere primi Scaffale di videogiochi fisici in un negozio specializzato Partiremo con i vantaggi legati all'acquisto dei videogiochi al lancio. Ad esempio esistono molti utenti i quali amano acquistare la propria copia fisica, pagandola i soliti 70-80 euro. Dopo aver concluso il videogioco possono subito rivenderla o in un negozio specializzato, oppure direttamente online tramite i numerosi mercatini e siti di annunci. In questo modo spesso si può ricavare facilmente anche il 75% del costo iniziale per poterlo investire in altri videogiochi. Questo tipicamente accade con i titoli che hanno una componente singleplayer dominante, che una volta conclusa possono essere abbandonati con maggiore facilità. Ad esempio un titolo appartenente a questa categoria è The Last Of Us Parte 2 oppure il più datato ma non meno importante God Of War. Entrambi i giochi possono essere conclusi con un buon livello di completamento in una quarantina di ore. Se si gioca ad esempio due ore al giorno in meno di un mese possono essere archiviati e dunque rivenduti al mercato dell'usato. Un ottimo modo per risparmiare denaro e allo stesso modo poterlo reinvestire in altri videogiochi. Parlando proprio di videogiochi con una forte componente singleplayer e dunque nella maggior parte dei casi anche una trama piuttosto importante, comprare al day one vi semplifica la vita nell'evitare fastidiosi spoiler sui social o sul web in generale. Se si tratta di un titolo popolare come l'appena menzionato The Last Of Us Parte 2, state certi che molte persone andranno a giocarlo da subito, caricando video e immagini su YouTube, Facebook e Instagram ed in men che non si dica vi troverete circondati da potenziali spoiler da evitare. Passiamo quindi ad un altro vantaggio, sempre legato alle copie fisiche e al collezionismo. Stiamo parlando chiaramente delle famose Limited Edition dei vari videogiochi, disponibili al lancio ad un prezzo maggiorato rispetto alle copie "base". Se siete degli amanti di queste edizioni speciali, con tutti i vantaggi rappresentati dai loro extra, vi consigliamo chiaramente di comprarle il prima possibile. Con il passare del tempo, sopratutto per le edizioni più prestigiose, il prezzo aumenta. Se volete recuperare qualche rara Limited Edition degli anni passati, probabilmente dovrete spendere molto più denaro del suo costo iniziale e sarà difficile trovarla usata online. Limited Edition di Assassin's Creed Valhalla I videogiochi con una componente multiplayer dominante, come ad esempio Call Of Duty, FIFA Ultimate Team, Destiny 2 o il più recente Outriders offrono un effettivo vantaggio ai così detti early adopter. Gli sviluppatori tipicamente programmano dei contenuti specifici disponibili settimana dopo settimana a partire dal lancio. Se quindi acquistate il nuovo Outriders dopo qualche mese, potreste perdere alcuni contenuti disponibili esclusivamente nelle prime settimane, come nuove armi, skin ed altri oggetti di gioco. Lo stesso vale per FIFA Ultimate Team, dove si va ad affrontare una sorta di stagione calcistica online con vari eventi fissi come la scelta della squadra dell'anno e gli aggiornamenti settimanali sui giocatori più in forma. Anche Call Of Duty ha introdotto un sistema di Stagioni con il servizio "Battle Pass" associato. Se quindi comprate il gioco a distanza di qualche mese, vi perdete numerosi contenuti inclusi gratuitamente nella prima stagione uscita al lancio.

Io preferisco aspettare Screenshot del favoloso gioco di ruolo The Witcher 3: Wild Hunt Nessuno vi obbliga ad acquistare un videogioco al lancio e spesso questo potrebbe rappresentare un vero e proprio affare per voi. Ci sono infatti numerosi vantaggi nell'acquisto posticipato di un videogioco e adesso andremo ad analizzare quelli più importanti. Aspettare qualche mese (e perché no, anche qualche anno) porta ad un notevole diminuzione del prezzo di un determinato videogioco. A distanza di 8-9 mesi dal lancio trovate facilmente un titolo a metà prezzo rispetto al costo iniziale. Aspettando qualche offerta dedicata o comprandolo usato online, potreste trovarlo anche a meno. Ad esempio al giorno d'oggi è possibile trovare un gioco ottimo come The Witcher 3: Wild Hunt nella sua versione completa con tutti i contenuti aggiuntivi ad un prezzo di circa dieci euro. Si tratta di fatto di un videogioco vecchio, infatti vinse il "Game Of The Year" nell'ormai lontano 2015, ma rimane tutt'ora un gioco più che godibile ed un esperienza fantastica per tutti gli amanti dei giochi di ruolo. Oltre a subire un netto calo di prezzo, i videogiochi tipicamente migliorano con lo scorrere del tempo. Mese dopo mese gli sviluppatori continuano a rilasciare nuovi aggiornamenti e patch correttive per sistemare i bug presenti al lancio. Giocare oggi alla versione aggiornata del sopra citato The Witcher 3: Wild Hunt vi offrirà indubbiamente un'esperienza più fluida e pulita di quella disponibile al day one. Inoltre, nel gioco troverete appunto già tutte le successive aggiunte come DLC gratuiti, contenuti aggiuntivi extra e magari qualche altra chicca non presente nella versione originale. I titoli moderni, sopratutto quelli di un certo livello, difficilmente vanno ad invecchiare male, anzi spesso con gli anni migliorano ulteriormente. Prendiamo ad esempio God Of War per Playstation 4, altro titolo uscito ormai tre anni fa. Al giorno d'oggi non solo è possibile trovarlo spesso a poche decine di euro, ma è stato anche incluso gratuitamente nella Playstation Plus Collection sulla nuova console Sony. Questo significa che ogni possessore di Playstation 5 può giocarlo gratuitamente, godendo di ogni patch e correzione portata negli ultimi anni. Inoltre, sfruttando la potenza di Playstation 5, il gioco riesce a garantire prestazioni notevolmente migliori rispetto alla sua forma originale. Un altro esempio eclatante di un'esperienza di gioco migliorata sostanzialmente nel tempo. Anche lo stesso The Witcher 3: Wild Hunt riceverà entro il 2021 una patch correttiva per le console di nuova generazione, portando indubbiamente nuova linfa vitale al titolo il quale potrà godere di una seconda giovinezza a distanza di anni dalla sua uscita. Rimanendo in casa CD Projekt RED, il tanto chiacchierato e criticato Cyberpunk 2077 tra qualche anno probabilmente sarà un gioco completamente diverso. Gli sviluppatori stanno cercando di migliorarlo ed ampliarlo con futuri contenuti gratuiti. Chi deciderà di acquistarlo in futuro indubbiamente godrà di un'esperienza migliore di quella vissuta dagli utenti al lancio. Il Magnamalo, un mostro di Monster Hunter Rise Infine vogliamo menzionare l'evoluzione della community di un determinato videogioco. Passando ai titoli Nintendo prendiamo in considerazione ad esempio il recente Monster Hunter Rise. Settimana dopo settimana la community di videogiocatori appassionati di questo brand si sta ampliando, condividendo sul web le nuove conoscenze, tecniche per la caccia dei mostri ed altre informazioni specifiche sulle abilità e build da utilizzare con il nostro personaggio. Posticipare l'acquisto del videogioco di qualche mese vi farà indubbiamente godere di tutti questi vantaggi offerti dalla community, avendo a disposizione molte più informazioni e consigli dai quali prendere spunto per giocare. Ovviamente è possibile godere dell'esperienza offerta dal titolo anche senza interagire con gli altri giocatori online, ma un confronto porta spesso alla scoperta di tante chicche nascoste. Lo stesso esempio si potrebbe fare su un videogioco della serie Souls di From Software. Al lancio molti oggetti misteriosi, costruzioni di build particolari, stanze nascoste ed altri elementi di gioco più ostici risultano essere un vero e proprio mistero per i giocatori. Certo, è bello poterli scoprire insieme alla community e condividere le proprie conoscenze online. Per chi invece non ha troppo tempo da dedicare a queste cose, poter trovare una Wiki completa con tutte le informazioni può essere di grande aiuto. Finire ad esempio Dark Souls 3 senza alcun aiuto esterno per poi fiondarsi sul web e sperimentare le numerose build create dai giocatori negli anni può essere veramente molto divertente.