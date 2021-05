Battlefield 6, trailer in arrivo questa settimana: lo dicono i 2WEI

Il trailer di Battlefield 6 arriverà questa settimana: lo lascia intendere l'ultimo messaggio pubblicato su Twitter dai 2WEI, il duo musicale che già in passato ha collaborato con la serie realizzata da DICE.

Sappiamo che probabilmente il trailer di Battlefield 6 è stato rinviato per via dei contenuti del video in relazione alla questione del razzo cinese, che tuttavia sembra essersi risolta senza conseguenze quando i detriti del missile sono finiti nell'oceano indiano.

Proprio tale epilogo potrebbe aver spinto Electronic Arts ad accelerare i tempi e a pubblicare appunto il trailer durante questa settimana, come sembrano suggerire i musicisti Christian Vorlander e Simon Heeger, che avevano già firmato il brano del reveal trailer di Battlefield V.

"Buon lunedì!", hanno scritto i 2WEI nel loro post. "Ci sono due nuovi trailer videoludici con la nostra musica in arrivo questa settimana." Inutile dire che le probabilità che uno dei due sia quello di Battlefield 6 sono altissime.