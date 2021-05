Battlefield 6, trailer rinviato? Un leaker spiega perché è successo

Il trailer di presentazione di Battlefield 6 è stato rinviato? Tutto fa pensare a questa possibilità, e il noto leaker Tom Henderson ha cercato di spiegare perché Electronic Arts potrebbe aver preso questa decisione.

Come saprete, il trailer di Battlefield 6 è finito in rete, anche se nella versione solo audio, il che significa che il video è già pronto e la macchina del marketing comincia ad avere problemi a evitare che i materiali comincino a circolare.

Ecco, stando alla spiegazione di Henderson il motivo per cui il reveal ufficiale di Battlefield 6 è stato posticipato, probabilmente a fine mese, si ricollega a un fatto di cronaca che solo nelle ultime ore sembra essersi risolto senza problemi.

Ci riferiamo alla vicenda del razzo cinese i cui detriti, rientrati nell'atmosfera, si sarebbero potuti schiantare in alcune località dell'Italia meridionale e invece sembra siano finiti nell'oceano indiano, senza dunque causare danni a cose o persone.

Segue possibile spoiler sul trailer di Battlefield 6

Battlefield, un artwork storico della serie.

"Il missile che si vede nel trailer del gioco a un certo punto esplode e precipita, uccidendo dei soldati", ha spiegato Henderson. "Laddove dovesse verificarsi davvero un incidente con il razzo cinese, pubblicare il video potrebbe rappresentare un errore."

"Non so se il trailer è stato effettivamente rinviato, ma a mio avviso pubblicarlo prima o dopo un potenziale evento del genere, in cui delle persone potrebbero rimanere uccise, sarebbe una mossa decisamente sbagliata. E non è certo la prima volta che un'azienda posticipa un reveal o un'uscita a causa di fatti di eventi reali."