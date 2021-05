Dragon Ball Super, un nuovo film è previsto per il 2022, il secondo per la serie

Dragon Ball Super avrà un nuovo film, previsto arrivare nel 2022 ma ancora senza un periodo di uscita preciso al di là dell'anno in questione, considerando anche le incertezze ce comporta il momento storico in cui ci troviamo, ma si tratterebbe dunque del secondo lungometraggio ufficiale tratto dalla serie animata.

Questo è praticamente tutto quello che sappiamo al momento, ma Akira Toriyama, autore di Dragon Ball, ha anche aggiunto che "un personaggio inaspettato" avrà un ruolo di grande importanza all'interno della storia del nuovo film, in attesa di ulteriori informazioni che dovrebbero arrivare attraverso il sito ufficiale di Dragon Ball.

Dragon Ball Super, un secondo film in arrivo nel 2022

In base a quanto riferito, Toriyama ha lavorato alla sceneggiatura e ai dialoghi di questo secondo film di Dragon Ball Super, così come successo per il primo film tratto dalla nuova serie animata, ovvero Dragon Ball Super: Broly. La notizia del film in questione è giunta il 9 maggio non a caso: si tratta infatti di quello che viene definito il "giorno di Son Goku", considerando che il 5 e il 9 vengono letti come "Go" e "Ku".

Non sappiamo se il nuovo film sia collegato direttamente alla storia di Dragon Ball Super: Broly e possa dunque essere considerato un seguito diretto, visto che storicamente i lungometraggi tengono presente le evoluzioni degli eventi della serie animata ma approfondiscono retroscena o presentano storie completamente originali, dunque non resta che attendere ulteriori informazioni ufficiali.

Nel frattempo, sul fronte dei videogiochi non sono previste novità particolari, visto che Dragon Ball Z: Kakarot su Nintendo Switch non è previsto contrariamente a quanto era emerso in precedenza.