Xbox Game Pass, altri Dragon Quest potrebbero essere in arrivo

Xbox Game Pass potrebbe veder arrivare altri capitoli della serie Dragon Quest all'interno del proprio catalogo, anche se a dire il vero resta il dubbio su quali possano essere, considerando che gli altri capitoli della serie principale difficilmente possono essere recuperati.

L'idea emerge dal sempre attivo e goliardico account ufficiale di Xbox Game Pass su Twitter, il quale ha risposto in maniera sibillina al post di un utente, generando l'idea che altri Dragon Quest possano essere in arrivo nel catalogo del servizio su abbonamento Microsoft. Lo scambio di battute, riportato qui sotto, si chiude in effetti con una domanda misteriosa da parte di Xbox Game Pass.

L'utente Andre Jordan ha scritto infatti, scherzando, che è ancora impegnato in Dragon Quest 11 ma è appena uscito Dragon Quest Builders 2 su Xbox Game Pass e sono dunque "più Dragon Quest di quanto possa seguire". A questo tweet ha risposto l'account di Xbox Game Pass, riferendo "No, è la quantità giusta. O forse non sono ancora abbastanza?"

Quest'ultima domanda ha scatenato le voci su altri possibili Dragon Quest in arrivo, ma a dire il vero non si capisce precisamente quali possano essere. Le possibilità più concrete sembrano riferirsi agli spin-off, ovvero ovvero Dragon Quest Heroes o forse il primo capitolo di Dragon Quest Builders, che in effetti ancora manca dal catalogo.

Per quanto riguarda la serie regolare, infatti, Dragon Quest X è un RPG Online che non è mai uscito dal Giappone, mentre Dragon Quest IX è un'esclusiva Nintendo DS, con il precedente che era invece esclusiva PS2 e uscito poi su 3DS e mobile. In tutti i casi sembrano capitoli difficili da recuperare su Xbox, ma attendiamo comunque eventuali informazioni al riguardo, considerando che si tratta solo di speculazioni per il momento.