GTA 6, nuova immagine della possibile mappa: Vice City è la nuova ambientazione?

Si torna a parlare di GTA 6, ma come da tradizione si tratta solo ed esclusivamente di voci di corridoio da prendere con molta cautela, in questo caso con un'altra immagine trapelata di quella che potrebbe essere la mappa del gioco, ovvero Vice City, che secondo diverse voci sembra rappresentare la nuova ambientazione del capitolo in arrivo.

Si tratta comunque solo di speculazioni e teorie varie, ma sono già diversi "leak" ad avere per protagonista la medesima mappa: la cosa curiosa, è che ogni volta ne vengono mostrati scorci o angolature diverse, dunque se si tratta di un fake è quantomeno studiato sul lungo termine, vista la quantità di volte che riemerge in forme diverse.

La città di Vice City è già stata protagonista dell'omonimo capitolo uscito nel 2002 e si ripresenterebbe ovviamente molto diversa in GTA 6, probabilmente più ampia e chiaramente molto più particolareggiata e riprodotta in maniera avanzata grazie alle nuove tecnologie.

Ispirata a Miami, la Vice City originale è rimasta nella memoria anche grazie al particolare stile anni 70 con cui veniva rappresentata nel capitolo classico, ma questa nuova interpretazione potrebbe invece rappresentarla in un periodo più contemporaneo, dunque le variazioni sarebbero comunque notevoli.

D'altra parte, anche da quanto è possibile vedere nell'immagine l'area di gioco appare molto più ampia e variegata dell'originale, mostrando ampie parti di entroterra naturale e agglomerati urbani costieri che potrebbero offrire numerose variazioni di scenario e situazioni di gioco.

Trattandosi di un'immagine pubblicata inizialmente su 4chan, sappiamo bene che potrebbe essere una bufala e basta, ma la prendiamo in considerazione essendo ormai diverse volte che emergono varie parti di quella che sembra essere un'unica mappa. Nel frattempo, secondo alcune fonti pare che GTA 6 sia ancora molto lontano, previsto forse tra il 2022 e il 2023, ma potrebbe essere annunciato dopo l'uscita di GTA 5 next-gen.