GTA 6 ancora molto lontano? Nuovo periodo di uscita secondo un insider

GTA 6 si farà attendere ancora parecchio, con un periodo di uscita piuttosto lontano in base ad altre voci di corridoio emerse nelle ore scorse da parte di fonti considerate piuttosto "affidabili", anche se solitamente legate ad ambiti diversi dai videogiochi.

Il tweet di ViewerAnon, riportato qui sotto, va in risposta a un recente rumor che voleva GTA 6 più vicino del previsto, sostenendo sostanzialmente il contrario: "Bisognerebbe definire cosa si intende per presto, le compagnie testano i giochi per anni", ha affermato l'insider che ha un buon curriculum ma per quanto riguarda soprattutto gli scoop in ambito cinematografico.

"L'anno scorso Rockstar aveva un previsione interna di GTA 6 per un'uscita nel tardo 2023", ha aggiunto, dando dunque l'informazione di peso. Il tweet arriva in risposta ai rumor che volevano GTA 6 più vicino del previsto in quanto Rockstar Games ha pubblicato diversi annunci di lavoro per tester da applicare su nuovi progetti.



L'affermazione di ViewerAnon è condivisibile, in quanto è vero che la fase di test può protrarsi a lungo e collegare l'annuncio per nuovi tester a una fase di sviluppo ultimata è quantomeno ottimistico. Tuttavia, si tratta sempre di informazioni senza alcun fondamento ufficiale, che però in questo caso riportiamo per la visibilità raggiunta dall'utente Twitter in questione come fonte piuttosto affidabile in ambito cinematografico, cosa che potrebbe segnalare comunque degli agganci in diversi settori dell'industria dell'intrattenimento.

Quello che emerge da questa voce di corridoio è che GTA 6 sarebbe dunque previsto per il tardo 2023, ovvero un'attesa ancora lunghissima e un intervallo di addirittura 10 anni dal capitolo precedente. È vero che GTA 5 sta vendendo ancora bene e si prepara ad approdare anche su PS5 e Xbox Series X|S per il suo secondo salto generazionale, ma si spera ancora che il nuovo capitolo possa arrivare un po' prima di quanto riferito.