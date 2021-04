GTA 6: sviluppo quasi concluso, stando a un annuncio di lavoro

Un annuncio lavorativo ha fatto partire le speculazioni sulla possibilità che lo sviluppo di GTA 6 sia quasi concluso. Rockstar Games è infatti alla ricerca di tester per la sua sede di Edimburgo, che si occuperanno di trovare bug nei suoi giochi, scrivere resoconti e assicurarsi che tutto funzioni a dovere.

Quali giochi, visto che Rockstar Games non ha nulla di annunciato? La risposta a questa domanda ha lasciato ovviamente spazio a GTA 6, il cui annuncio è atteso e desiderato da anni da moltissimi videogiocatori.

Stando all'annuncio lavorativo, Rockstar è alla ricerca di tester "appassionati, entusiasti e motivati" che possano portare la qualità dei prodotti Rockstar ai livelli leader dell'industria, che sappiano pianificare i test in modo da verificare che tutto funzioni correttamente e che siano in grado di scrivere dei resoconti dei bug coincisi, dando allo stesso tempo tutte le informazioni necessarie come immagini, video e log di gioco.

Va detto che in realtà studi come quello dei GTA hanno sempre dei tester attivi per provare le funzionalità dei loro giochi (pensate a GTA Online e Red Dead Online). A dar da pensare in questo caso è il numero di tester ricercato, che fa ritenere possibile l'arrivo di qualcosa di più grosso di un qualche aggiornamento.

Comunque sia, come sempre in questi casi, prendete il tutto con le dovute cautele, perché non c'è niente di confermato. Prima o poi Rockstar Games dovrà annunciare qualcosa di nuovo, ma non è detto che lo faccia nel 2021.