S.T.A.L.K.E.R. 2 sarebbe stato impossibile da far girare su PS4 e Xbox One

S.T.A.L.K.E.R. 2 sarebbe stato impossibile su PS4 e Xbox One, l'hardware di vecchia generazione. A dirlo è stato Zakhar Bocharov, il capo dei PR di GSC Game World, lo studio di sviluppo, in un'intervista rilasciata a Gaming Bolt.

Stando alle sue parole, S.T.A.L.K.E.R. 2 è stato pensato sin da subito per PC e Xbox Series X e S per non avere i limiti che sarebbero stati imposti dalle console di vecchia generazione: "S.T.A.L.K.E.R. 2 è un gioco next-gen ed è impossibile da far girare su PS4 e Xbox One."

Bocharov ha anche ribadito che S.T.A.L.K.E.R. 2 girerà a 4K su Xbox Series X e supporterà l'HDR sia su Series X che su Series S. Supporterà anche i 120fps e il ray tracing, probabilmente in due modalità grafiche differenti.

Nella stessa intervista, Bocharov ha affermato che attualmente non ci sono piani per portare S.T.A.L.K.E.R. 2 su PS5. Il gioco non ha ancora una data d'uscita ufficiale. Si spera di poterci giocare nel 2022.