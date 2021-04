Hood: Outlaws & Legends: nuovo video mostra otto minuti di gameplay commentati

Sumo Digital e Focus Home Interactive hanno pubblicato un nuovo video di Hood: Outlaws & Legends che mostra ben otto minuti di gameplay commentati dagli sviluppatori, in modo da dare ragguagli sulle varie meccaniche base. Non mancano consigli avanzati per la personalizzazione.

Per chi non conoscesse Hood: Outlaws & Legends, stiamo parlando di un simulatore di criminali medievali PvPvE in cui due team di quattro giocatori si mettono i bastoni tra le ruote per essere i primi a eseguire il colpo perfetto.

Nel filmato gli sviluppatori spiegano nel dettaglio il funzionamento delle diverse classi e come possono essere combinate per uscire vivi dai momenti più concitati delle partite.

Per il resto vi ricordiamo che Hood: Outlaws & Legends è in sviluppo per PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One. Sarà disponibile a partire dal 10 maggio 2021. Chi lo prenoterà potrà però iniziarci a giocare a partire dal 7 maggio, ossia con tre giorni di anticipo.