S.T.A.L.K.E.R. 2: gli sviluppatori non hanno in programma una versione PS5

Per adesso gli sviluppatori di GSC Game World non hanno in programma alcuna versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2, che rimane un'esclusiva Xbox Series X/S e PC. A porgli la domanda sono stati i ragazzi di Gaming Bolt, interessati a capire il futuro del gioco e quante possibilità ci sono di vederlo su altre piattaforme oltre a quelle annunciate.

Oltre a negare la possibilità di vedere S.T.A.L.K.E.R. 2 su PS5, quantomeno sul breve periodo, GSC ha anche affermato che uno dei motivi per cui ha scelto di dare l'esclusiva a Xbox è l'Xbox Game Pass.

GSC: "Per adesso non è in programma (la versione PS5 ndr). Abbiamo contrattato con Microsoft, trovando alcune ottime opportunità per il brand, Game Pass incluso. Siamo concentrati a sviluppare la versione Xbox Series X/S."

Come detto, S.T.A.L.K.E.R. 2 è in sviluppo per PC e Xbox Series X e S. Attualmente non ha una data d'uscita. Nemmeno un periodo d'uscita, in realtà. Gli sviluppatori hanno dichiarato che su Xbox Series X supporterà i 120fps e il ray tracing.

S.T.A.L.K.E.R. 2 è il seguito di una storica serie di sparatutto in prima persona nata su PC, resa famosa dalle sue atmosfere e dai suoi contenuti.