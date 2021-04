Halo: The Master Chief Collection: più di 10 milioni di giocatori su PC

Microsoft ha svelato che la versione PC della Halo: The Master Chief Collection ha superato i 10 milioni di giocatori, tra versioni Steam, Windows Store e Xbox Game Pass. Insomma, la raccolta che comprende tutti gli Halo, fino al quarto episodio (compreso), si è dimostrata davvero popolare su PC, nonostante sia uscita qualche anno più tardi che su Xbox One.

Il dato della Halo: The Master Chief Collection su PC è stato fornito da Shannon Loftis dello studio World's Edge, in un'intervista rilasciata a PCGamesn.

La Loftis ha prima parlato di come Microsoft sia dedita a espandere lo sviluppo di giochi su PC, per poi spiegare il rinnovato interesse della casa di Redmond per la piattaforma, raccontando proprio dell'andamento della raccolta degli Halo: "Ad esempio, abbiamo pubblicato la Halo: The Master Chief Collection su Steam nel 2019 e abbiamo più di dieci milioni di giocatori che ci hanno giocato dal lancio."

Secondo la Loftis molti dei giocatori PC della Halo: The Master Chief Collection non avevano mai provato un titolo della serie Halo: "Molte di queste persone sono nuove al franchise. Così abbiamo scoperto un intero gruppo di nuovi fan di Halo che non avremmo mai raggiunto se non avessimo pubblicato il gioco su Steam, su Windows e su Game Pass."

La sostanza è che Microsoft ha trovato nel PC una casa perfetta per i suoi giochi e i suoi studi, capace di espandere notevolmente la sua base utenti. Capite perché non se ne può fare a meno?