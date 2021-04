New Pokémon Snap, trailer di lancio per Nintendo Switch

Dopo tanta attesa, New Pokémon Snap è finalmente pronto ad arrivare su Nintendo Switch. Per questo motivo la grande N ha pubblicato un nuovo trailer incentrato sulla regione di Lentil.

Il trailer di lancio mostra alcune delle tante novità che si potranno incontrare nella regione, come regolare la macchina fotografica, attendere la posa migliore dei pokémon e, ovviamente, scattare la foto più ispirata da condividere attraverso i social.

Nel caso in cui vi stiate chiedendo come fare, abbiamo pubblicato alcuni consigli per New Pokémon Snap per fare scatti perfetti. Ma soprattutto abbiamo pubblicato la recensione di New Pokémon Snap. Christian Colli sostiene che "New Pokémon Snap è un titolo particolarissimo e anche molto difficile da valutare. In un certo senso, dopo averlo giocato, abbiamo capito come mai Junichi Masuda fosse così restio a riproporre il format dopo tanti anni: con la vita frenetica che facciamo oggi, è facile perdere di vista il senso del titolo Bandai Namco."

New Pokémon Snap sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 30 aprile 2021.