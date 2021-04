New Pokémon Snap, la recensione: da cacciatori a fotografi, il passo è breve

C'è stato un lungo momento in cui Junichi Masuda ha respinto con forza l'idea di tornare su questo progetto, convinto che non avrebbe avuto lo stesso appeal di vent'anni fa, quando l'hobby della fotografia era molto meno diffuso. Poi qualcosa è cambiato. Nintendo ha affidato a Bandai Namco il compito di sviluppare New Pokémon Snap, titolo per Switch che casca a fagiolo, potremmo dire, in un periodo in cui c'è ancora bisogno di escapismo, sebbene l'orizzonte si faccia pian piano più luminoso. Ma sarà un videogioco adatto a tutti, o solo ai fan più sfegatati del franchise Nintendo? Scopriamolo nella recensione di New Pokémon Snap .

Un fotografo a Lentil

La prima cosa che bisogna capire di New Pokémon Snap è che il gioco Bandai Namco ha poco a che spartire coi titoli sviluppati tradizionalmente da Game Freak. Sì, certo, ci sono i pokémon e sì, in un certo senso si devono catturare, ma il resto cambia completamente: New Pokémon Snap non è un gioco di ruolo, ma un simulation game in prima persona su rotaie. Non c'è davvero un modo più sintetico per definirlo, se non "simulatore di fotografo", ma anche quello gli starebbe stretto. La premessa è di una semplicità disarmante.

Il vostro alter ego, un personaggio creato scegliendo tra una manciata di opzioni, che però influenzano quantomeno le rare e brevi cinematiche di intermezzo, raggiunge il laboratorio del professor Speculux nella regione di Lentil per aiutarlo a catalogare i pokémon che vivono nell'arcipelago. Il modo migliore per farlo è osservarli nel loro habitat e immortalarli con una fotocamera, cercando di riprendere le loro attività più insolite.

New Pokémon Snap: un Pikachu.

Speculux ci fornisce subito una fotocamera di ultima generazione, la Ricercamera, che migliorerà nel corso del gioco con varie funzioni aggiuntive, e un mezzo di trasporto chiamato NEO-UNO: quest'ultimo si muove automaticamente seguendo un percorso preciso che dura circa quattro minuti, lasciandoci quindi la libertà di guardarci intorno e scattare fino a settanta foto a stage.

Questi ultimi rappresentano biomi ben differenziati: si parte dal parco naturale dell'isola di Floreo, per poi passare alla giungla di Ameneas e sbloccare via via nuovi percorsi anche presso la barriera corallina di Opuleo o sulle roventi montagne dell'isola di Volcas. Ogni stage esiste in molteplici versioni, non solo di giorno o di notte. Scattando le foto si accumulano punti esplorazione, proprio come i punti esperienza in un gioco di ruolo, che servono a far aumentare di livello i percorsi. Sebbene sia possibile scegliere il livello del percorso che si sta per intraprendere, la differenza sta proprio nella quantità e nella varietà dei pokémon che compariranno.

New Pokémon Snap: Exeggutor sulla spiaggia.

Nello stesso percorso, alla stessa ora del giorno, possono comparire mostriciattoli completamente diversi a seconda del livello impostato, oppure possono verificarsi condizioni e situazioni ambientali che incidono sul comportamento dei mostri, offrendo nuove scene da immortalare. L'interazione, almeno inizialmente, è limitatissima. Ci si può al massimo girare intorno nella NEO-UNO per scattare le foto in ogni direzione, e in questo senso può anche essere divertente, sebbene poco pratico, attivare il giroscopio nelle opzioni per controllare l'obiettivo della fotocamera muovendo la console nello spazio tridimensionale.

Se i primissimi minuti di gioco sono estremamente passivi, man mano che si scattano foto, accumulano punti e scoprono nuovi pokémon, cambia sensibilmente anche il gameplay. Inizialmente potremo solo tirare delle Mele soffici ai pokémon intorno a noi, ma già questo può influenzare significativamente l'ecosistema.

New Pokémon Snap: la barriera corallina di Opuleo.

Alcuni pokémon, per esempio, potrebbero decidere di fare uno spuntino con le mele che abbiamo lanciato. Altri potrebbero innervosirsi o semplicemente spostarsi: in certi casi, dovremo tirare le mele ai pokémon che ostruiscono il passaggio della NEO-UNO. Lo scenario non è interattivo al 100% e solo in alcuni casi è possibile interagire con l'ambiente per richiamare l'attenzione di un pokémon. Queste interazioni tendono a diventare più complesse nei percorsi avanzati; un po' come se si stesse cercando di risolvere un enigma col gameplay, bisognerà usare i gadget nell'ordine o nella combinazione giusta per risvegliare l'interesse dei pokémon o incentivarli a comportarsi in modo particolare. Riproducendo una simpatica melodia, per esempio, faremo sì che alcuni pokémon si mettano a ballare per noi, mentre il radar integrato nella fotocamera ci permetterà di individuare punti d'interesse e bivi che altereranno il percorso in tempo reale, conducendoci in aree inedite dove troveremo altri soggetti per i nostri scatti.