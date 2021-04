Minecraft, nuovo record: 140 milioni di utenti attivi al mese, dice Microsoft

Minecraft continua a macinare numeri davvero impressionanti, con il recente annuncio di Microsoft e Mojang sul nuovo record raggiunto in termini di coinvolgimento attivo e utilizzo del gioco, avendo raggiunto 140 milioni di utenti attivi mensili.

Si tratta di un ulteriore balzo in avanti su questo fronte fatto da Minecraft in circa 6 mesi, considerando che lo scorso ottobre il gioco aveva raggiunto la quota di 131 milioni di utenti attivi al mese. Questo significa che in circa 6 mesi l'utilizzo di Minecraft è incrementato di altri 9 milioni di giocatori mensili.



Non si tratta di copie vendute, ma di un parametro per certi aspetti anche più importante perché dimostra come Minecraft sia ancora vivo ed estremamente popolato, con 140 milioni di giocatori che risultano attivamente impegnati nel gioco nel corso di un mese.

Questo grande fermento è dimostrato anche dai download effettuati su mod e DLC vari di Minecraft, che hanno raggiunto la quota incredibile di 1 miliardo di download in totale. Tutto questo ha portato anche a notevoli guadagni per gli autori di queste mod e DLC ufficiali, che hanno raccolto in totale 350 milioni di dollari vendendo le proprie creazioni come contenuti aggiuntivi sul Marketplace di Minecraft.

In tutto questo, rimaniamo in attesa del grosso aggiornamento Caves and Cliffs, che incrementerà ulteriormente le possibilità creative e le ambientazioni del gioco con una maggiore attenzione alla struttura delle montagne e la possibilità di esplorare enormi e complesse caverne, oltre all'aggiunta di ulteriori mob, risorse e oggetti. In base a quanto annunciato da Mojang, Caves & Cliffs sarà tagliato in due, con una prima uscita in estate.

Nel frattempo, Mojang ha annunciato di voler combattere razzismo e disuguaglianza sociale con la campagna Saving the World with Minecraft.