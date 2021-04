Genshin Impact su PS5 è disponibile, download gratis con update 1.5

Genshin Impact è finalmente disponibile in versione PS5, con il download gratis che è stato aperto in queste ore in corrispondenza con l'update 1.5 del celebre gioco online di MiHoYo.

Il gioco si presenta sulla next gen Sony con una grafica migliorata a 4K, 60 frame al secondo e il supporto per l'HDR, come abbiamo visto in precedenza, oltre a tutti gli aggiornamenti arrivati con la versione 1.5 del gioco. Potete trovare il link per il download di Genshin Impact per PS5 all'indirizzo riportato qui sotto: