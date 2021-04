Genshin Impact, il nuovo personaggio Yanfei si presenta in un trailer con gameplay

Genshin Impact si mostra in un nuovo trailer incentrato sul nuovo personaggio Yanfei, protagonista del video che include scene di gameplay tratte dall'action RPG di MiHoYo con la nuova combattente in prima linea.

In pratica, si tratta di un veloce montaggio in cui Yanfei stessa effettua una presentazione di sé in prima persona, mostrando le proprie caratteristiche e abilità in una sorta di video di auto-promozione, che dimostra comunque bene quali siano le qualità e le abilità specifiche della combattente aggiuntiva.

Doppiata in inglese da Lizzie Freeman (in giapponese da Yumiri Hanamori), anche Yanfei, come Ganyu, è una creatura ibrida tra umana e bestia illuminata, ovvero ha elementi chiaramente umani ma anche caratteristiche delle divinità del mondo di Genshin Impact. Si tratta, peraltro, di una "consulente legale" particolarmente abile e preparata, considerata addirittura la maggiore esperta in tema di legge presente nel trafficato porto di Liyue.

Le sue capacità tra leggi e libri non le impediscono però anche di lanciare colpi decisamente potenti contro i nemici, anzi: come visibile anche nella parte finale del video, Yanfei è in grado di sparare attacchi a distanza particolarmente efficaci e collegati al potere del fuoco, cosa che può renderla un elemento molto interessante per i giocatori.

Nel frattempo, Genshin Impact ha ricevuto una data di uscita per l'upgrade gratis su PS5, che arriverà il 28 aprile. Sulla console Sony il gioco si presenta a 4K e con HDR, come abbiamo visto nel recente video con 8 minuti di gameplay.