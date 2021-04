Genshin Impact, PS5: data di uscita dell'upgrade gratis next-gen svelata

miHoYo ha annunciato la data di uscita dell'upgrade alla versione next-gen PS5 di Genshin Impact, il suo free to play action-RPG open world. Il gioco otterrà il supporto a PlayStation 5 a partire dal 28 aprile 2021 e sarà disponibile tramite un aggiornamento gratuito.

La versione PS5 di Genshin Impact proporrà risoluzione 4K, texture migliorate, caricamenti più veloci. Inoltre, tutte le versioni del gioco riceveranno un update, precisamente il numero 1.5, noto anche come "Beneath the Light of Jadeite". Ci saranno nuovi eventi e nuovi nemici, oltre a due nuovi personaggi giocabili. Parliamo di Eula e Yanfei.

Eula è un personaggio a cinque stelle che usa una claymore, infligge danno di ghiaccio. Yanfei è una personaggio a quattro stelle che usa un catalizzatore e infligge danno di fuoco. Inoltre, l'update 1.5 darà la possibilità ai giocatori di Genshin Impact di costruirsi una propria casa. Usando Seneritea Pot, il giocatore può entrare in una dimensione tascabile nella quale personalizzare un proprio spazio e invitare gli amici per passare del tempo assieme. Potete vedere qualche dettaglio di quanto ci attende nel video qui sotto.

Vi ricordiamo che Genshin Impact è disponibile anche su Android, iOS, PlayStation 4 e Windows PC. Recentemente, inoltre, dei fan hanno cercato di boicottare il gioco, ma non si sa precisamente perché.