PS5, Xbox Series X, Switch: ogni console ha successo, ma le scorte sono un problema

NPD ha rilasciato un nuovo resoconto sui risultati finanziari del mondo videoludico per il territorio USA, analizzando sia il lato hardware che il lato software. Per quanto riguarda PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch, possiamo riassumere affermando che ogni console ha successo, ma la carenza di chip e la conseguenza limitazione delle scorte è un grosso problema.

Le informazioni sono state condivise da Mat Piscatella. L'analista spiega che entrambe le console di nuova generazione vendono ogni unità a disposizione immediatamente. PS5 è inoltre diventata la console venduta più rapidamente negli USA all'interno dei primi cinque mesi di vita, sia in termini di unità vendute che di vendite in dollari.

Nel primo trimestre 2021, Nintendo Switch è stata la console più venduta in termini di unità, mentre PS5 è la console numero uno in termini di vendite in dollari. Analizzando solo marzo 2021, invece, vediamo che Nintendo Switch è la console più venduta, sia in termini di unità che di vendite in dollari. Non sono indicati dati specifici legati a Xbox Series X|S.

Marvel's Spider-Man Miles Morales

L'esclusiva PS5 più venduta a marzo 2021 negli USA è Marvel's Spider-Man Miles Morales, che ottiene la seconda posizione nella Top dei giochi PlayStation più venduti dietro Call of Duty Black Ops Cold War. Outriders entra in terza posizione. In ottava posizione troviamo invece Ghost of Tsushima, unica altra esclusiva PlayStation presente in classifica. Questi dati sono basati sia sulle vendite fisiche che sulle vendite digitali.

Nella Top 10 dei giochi Xbox, l'unica esclusiva Xbox presente è Forza Horizons 4 in settima posizione. La classifica di marzo 2021 degli USA dedicata ai giochi Nintendo Switch è invece dominata dalle esclusive (in asterisco i giochi di cui si conoscono solo le vendite fisiche):



Monster Hunter Rise Super Mario 3D World* Mario Kart 8* Animal Crossing New Horizons* Super Mario 3D All-Stars* Super Smash Bros. Ultimate* Pokémon Spada e Scudo* The Legend of Zelda Breath of the Wild* Super Mario Party* Luigi's Mansion 3*

